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Индия заявила, что архитектура СБ ООН лишает целые регионы права голоса

Существующая архитектура Совета Безопасности ООН является неэффективной, она лишает права голоса целые континенты и регионы права голоса. Об этом выступая на Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.

«Нынешняя архитектура [СБ ООН] устарела и является неэффективной. Она также воспринимается как глубоко несправедливая. Она отказывает целым континентам и регионам в праве голоса на форуме, где определяется их будущее», — сказал он.

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Реформа Совбеза ООН стала одной из ключевых тем Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. За то, чтобы сделать структуру более представительной и эффективной, высказывались главы делегаций многих государств — от США и Франции до Бразилии и Турции. Президент США Джо Байден, в частности, призывал расширить Совбез, чтобы в число новых постоянных членов могли войти представители стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Российский МИД приветствовал эту инициативу.

Совет Безопасности ООН состоит из представителей 15 стран: пяти постоянных членов и десяти непостоянных. В число постоянных членов Совбеза входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Непостоянные члены избираются Генассамблеей на двухлетний срок. В 2022-м статус непостоянных членов Совбеза имеют Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, Албания, Бразилия, Габон, Гана.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключить Россию из Совета Безопасности организации. При этом представители стран — постоянных членов Совбеза отвергали такую возможность. В апреле Зеленский вновь выступил за исключение России из Совбеза ООН, а также предложил ему самораспуститься.

«Или покажите, как вы можете переформатироваться. Или если ваш нынешний формат безальтернативный и выхода нет, то дальше только самороспуск», — заявил украинский президент.

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