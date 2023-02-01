Путин назвал задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины

Решение задач по возмещению потерь жителям приграничных регионов не должно буксовать и вязнуть в бюрократических процедурах, заявил российский президент

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Приграничные российские регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины, это задача, которая стоит перед Минобороны, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства», — заявил Путин.

Многие люди в этих регионах лишились жилья, были вынуждены переехать к родственниками или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электричества, указал президент.

Имущество граждан нужно отремонтировать или провести возмещение потерь, сказал он, обращаясь к правительству и местным властям. Решение таких задач не должно буксовать и вязнуть в бюрократических процедурах, заявил Путин.

Отдельно Путин упомянул свою недавнюю встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который доложил о ситуации в регионе. «По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений, и, безусловно, прошу обеспечить выполнение всего, что намечено», — сказал президент.

Белгородская область и другие приграничные регионы с начала военной операции регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В ряде случаев они приводили к жертвам среди граждан, повреждению домов и нарушению электроснабжения.

С октября в восьми субъектах действует режим среднего уровня реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.