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Путин назвал задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины

Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы со стороны Украины
Решение задач по возмещению потерь жителям приграничных регионов не должно буксовать и вязнуть в бюрократических процедурах, заявил российский президент
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Приграничные российские регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины, это задача, которая стоит перед Минобороны, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства», — заявил Путин.

Многие люди в этих регионах лишились жилья, были вынуждены переехать к родственниками или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электричества, указал президент.

Имущество граждан нужно отремонтировать или провести возмещение потерь, сказал он, обращаясь к правительству и местным властям. Решение таких задач не должно буксовать и вязнуть в бюрократических процедурах, заявил Путин.

Отдельно Путин упомянул свою недавнюю встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который доложил о ситуации в регионе. «По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений, и, безусловно, прошу обеспечить выполнение всего, что намечено», — сказал президент.

Белгородская область и другие приграничные регионы с начала военной операции регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В ряде случаев они приводили к жертвам среди граждан, повреждению домов и нарушению электроснабжения.

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С октября в восьми субъектах действует режим среднего уровня реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Путин обстрел
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