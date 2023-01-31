Белгородскую область обстреляли во второй раз за полтора часа

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Под массированный обстрел попали Белгородский район и Шебекинский округ в Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он написал, что сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, пострадавших нет, а последствия на земле уточняются. Это второй региона обстрел за последние полтора часа: около 20:00 31 января над областью были сбиты два снаряда.

30 января Шебекинский округ также попадал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, при этом жертв и пострадавших не было. В тот же день неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия в Новой Таволжанке.

С начала российской военной операции власти Белгородской области практически ежедневно сообщают о взрывах, обстрелах или работе ПВО. В области действует режим среднего уровня реагирования и желтый уровень террористической опасности.

24 января Гладков заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что с начала обстрелов в регионе погибли 25 мирных жителей и еще 95 были ранены.