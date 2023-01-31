Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле одного из сел региона.

«Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа», — написал глава региона в своем Telegram.

По его словам, удар пришелся по «мирным, гражданским объектам».

«К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина», — сообщил губернатор.



Накануне вечером губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под обстрел попали населенные пункты Рыльского района.

«Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения», — написал глава региона. Он добавил, что повреждение получила линия электропередачи, однако не уточнил, привело ли это к ограничению в поставках электроэнергии.

19 января Богомаз сообщил, что система ПВО отразила атаку на регион. «Никто не пострадал, разрушений нет», — сказал тогда губернатор.