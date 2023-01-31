В Брянской области после обстрела нарушилось электроснабжение

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В Брянской области нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах после обстрела ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет», — написал Богомаз. Он уточнил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее сегодня губернатор сообщал об обстреле села Ломаковка Стародубского муниципального округа. По его словам, удар пришелся по «мирным, гражданским объектам», однако пострадавших не было. В результате обстрела повреждения получили 17 домовладений, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и здание магазина.

Также 31 января обстрелу дважды подверглась Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков вечером сообщил о двух сбитых ракетах и работе ПВО над Белгородским районом и Шебекинским округом, а спустя чуть более часа заявил еще об одном массированном обстреле территории. По предварительным данным, пострадавших нет.

С начала российской военной операции на Украине власти Брянской и Белгородской областей практически ежедневно сообщают о взрывах, обстрелах или работе ПВО. В регионах действуют режим среднего уровня реагирования и желтый уровень террористической опасности.