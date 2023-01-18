Член СПЧ Мельников: посетил Навального в колонии и сообщил о состоянии его здоровья

Член СПЧ Мельников сообщил о посещении Навального в ИК и его состоянии

Адвокат Навального сообщал, что оппозиционер, находившийся в ШИЗО в колонии, заболел, но ему не сразу оказали медпомощь. Мельников заявил, что сейчас состоянию здоровья Навального ничего не угрожает

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС / EPA )

Правозащитник Алексей Мельников, этой осенью ставший членом Совета по правам человека России, посетил в ИК-6 во Владимирской области отбывающего там срок оппозиционера Алексея Навального, сообщается в телеграм-канале правозащитника.

Мельников пояснил, что визит состоялся после получения обращения врача, который просил проверить условия содержания Навального, факты оказания ему медицинской помощи и наличие лекарств в медсанчасти колонии.

«Нам удалось посетить Алексея Навального, мы общались более двух часов, В настоящий момент могу однозначно сказать, что его состоянию здоровья ничего не угрожает», — сообщил правозащитник.

Мельников добавил, что Навальный ранее имел признаки простуды, но ему оказали лечение. Более подробно рассказать о визите он пообещал позднее.

Навальный находится в колонии уже почти два года. В феврале 2021-го суд по требованию ФСИН изменил ему наказание с условного срока на реальный по делу «Ив Роше». С того момента политик должен был провести в ИК 2,5 года, то есть он бы освободился летом 2023-го. Однако в июне прошлого года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. Тогда его перевели из ИК-2 в Покрове Владимирской области в ИК-6 в поселке Мелехово.



В телеграм-канале команды Навального говорится, что в январе более 600 врачей подписали открытое письмо с требованием оказать оппозиционеру медпомощь и не отправлять его в штрафной изолятор (ШИЗО). В последний, десятый раз за все время в колонии, он попал туда 31 декабря на 14 суток за нарушение режима.

Как сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев, оппозиционер в этот период «подхватил грипп», с 3 января начал обращаться за помощью к врачам, «с 9-го ему стало совсем плохо со всеми классическими симптомами ОРВИ: озноб, лихорадка, сильный кашель, температура низкая — выше 37.1 не было». Из-за условий в ШИЗО ему пришлось переносить болезнь буквально «на ногах», отметил юрист.

Состояние Навального улучшилось к 12 января, добавил Кобзев, ему стали давать антибиотики и дополнительный кипяток по «две кружки в день».