Путин разрешил призыв в погранслужбу ФСБ

Закон дает право проходить срочную службу в пограничных войсках ФСБ призывникам, если они не являются иноагентами, не имеют иностранного гражданства или судимости и не употребляют наркотики

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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право проходить службу по призыву в пограничных войсках ФСБ. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе предусмотрены исключения. В частности, служить пограничниками нельзя иностранным агентам; людям с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране; обладателям непогашенной судимости; лицам, употреблявшим наркотические или психотропные вещества без медицинского назначения.

Соответствующие поправки в закон о деятельности ФСБ внесли депутаты Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Последний отмечал, что был учтен опыт прежних лет, «когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно».

12 декабря законопроект одобрила Госдума, а десять дней спустя — Совет Федерации.

В октябре 2022 года россиянам, в том числе срочникам и не пребывающим в запасе мужчинам, разрешили служить в органах ФСБ по контракту. У кандидатов должно быть среднее профессиональное образование.