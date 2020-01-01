Посольство США в Ираке остановило консульскую работу на фоне беспорядков

Американским гражданам рекомендовали не приближаться к зданию дипмиссии или местам проведения демонстраций, а также не ездить в Ирак

Фото: Khalid Al Mousily / Reuters

Посольство США в Багдаде приостановило все консульские операции после того, как здание дипмиссии подверглось атаке со стороны протестующих. Об этом сообщается на его сайте.

Все намеченные встречи отменены. Дипломаты также рекомендовали американцам не приближаться к зданию посольства, избегать мест, где собираются демонстранты, не ездить в Ирак и следить за событиями в регионе в местных и международных СМИ.

В сообщении отмечается, что для решения визовых вопросов граждане могут обратиться в американское Генконсульство в Эрбиле.

Беспорядки у здания посольства начались 31 декабря. Демонстранты, протестующие против авиаударов США по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», поставили палатки возле дипмиссии, забросали здание камнями и разбили камеры. Части протестующих удалось прорваться на территорию посольства, против них применили слезоточивый газ. Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что планов по эвакуации персонала посольства нет. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что посол США в Багдаде и другие сотрудники дипмиссии покинули город из соображений безопасности.

1 января протесты продолжились. По данным «Народных мобилизационных сил», пострадали не менее 62 человек. Позднее Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил Ирака сообщило, что демонстранты прекратили акцию, палатки у здания собрали и «любые формы протеста закончились».