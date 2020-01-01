Охрана посольства США в Ираке применила газ против демонстрантов

Охрана посольства США в Ираке применила слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих возле американского диппредставительства против нанесенных США авиаударов по позициям шиитского ополчения «Катаиб Хезболлах». Об этом сообщает телеканал NBC News, а также Al Arabiya.

По данным иракских «Народных мобилизационных сил», в результате обстрела боевыми патронами и применения слезоточивого газа пострадали не менее 62 человек.

Сотни демонстрантов в Багдаде у здания посольства США протестуют с 31 декабря в знак протеста против авиаударов США по позициям шиитского ополчения. В районе «зеленой зоны» столицы Ирака, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, протестующие попытались штурмовать главные ворота американского дипведомства.

30 декабря США нанесли авиаудар по базе группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате погибли не менее 25 человек, еще 55 человек пострадали.

В Пентагоне объяснили, что военные нанесли авиаудар из-за нападения группировки на позиции коалиционных сил США в Ираке. По словам госсекретаря Майка Помпео, действия американских военных носили оборонительный характер и были направлены на сдерживание Ирана и защиту американских граждан.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство.