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Иранский лидер предупредил о готовности ответить на угрозы со стороны США
Тегеран не хочет войны, но будет готов дать отпор агрессии других стран, заявил аятолла Хаменеи. Ранее Трамп, который считает Иран причастным к атаке на посольство США в Багдаде, пригрозил Тегерану «очень большой ценой»
Аятолла Али Хаменеи (Фото: Caren Firouz / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил авиаудары ВВС США по позициям шиитской организации «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии, передает агентство Irna. В своем выступлении он назвал действия Вашингтона местью шиитскому ополчению за борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не стремится к войне, однако будет готов противостоять тем, кто «угрожает интересам, достоинству, величию и прогрессу иранской нации».

Так он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа. Президент США предупредил, что Иран «заплатит очень большую цену», если что-то случится с американским посольством в Ираке. По его мнению, к нападению на здание дипмиссии в Багдаде причастен Тегеран. При этом Трамп указал, что не хочет вступать с Ираном в военный конфликт.

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Политика

31 декабря в столице Ирака сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства. Они забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды, подожгли ворота, а также разбили камеры наблюдения. Части демонстрантов удалось проникнуть за охраняемый периметр посольства, против них применили слезоточивый газ. СМИ сообщали, что посол США в Багдаде Мэтью Тьюллер покинул город из-за угроз безопасности, однако позднее в Госдепе заявили, что он возвращается к работе в дипведомстве после отпуска. Представитель Госдепартамента Морган Ортагус также сообщила, что планов по эвакуации персонала посольства нет.

Акция у здания посольства стала ответом на авиаудары США по базе группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. По данным сторонников шиитского ополчения, погибли 25 человек, еще более 50 пострадали. Вашингтон объяснил удар нападениями проиранской группировки на позиции сил коалиции в Ираке. Позднее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США направили в Ирак дополнительно около 750 человек для охраны персонала посольства.

Как передает Al Mayadeen, 1 января протесты у здания дипмиссии продолжились. По его данным, американским военным пришлось применить против демонстрантов слезоточивый газ.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Али Хаменеи, Иран, Ирак
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