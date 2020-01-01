Иранский лидер предупредил о готовности ответить на угрозы со стороны США

Тегеран не хочет войны, но будет готов дать отпор агрессии других стран, заявил аятолла Хаменеи. Ранее Трамп, который считает Иран причастным к атаке на посольство США в Багдаде, пригрозил Тегерану «очень большой ценой»

Аятолла Али Хаменеи (Фото: Caren Firouz / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил авиаудары ВВС США по позициям шиитской организации «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии, передает агентство Irna. В своем выступлении он назвал действия Вашингтона местью шиитскому ополчению за борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не стремится к войне, однако будет готов противостоять тем, кто «угрожает интересам, достоинству, величию и прогрессу иранской нации».

Так он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа. Президент США предупредил, что Иран «заплатит очень большую цену», если что-то случится с американским посольством в Ираке. По его мнению, к нападению на здание дипмиссии в Багдаде причастен Тегеран. При этом Трамп указал, что не хочет вступать с Ираном в военный конфликт.

31 декабря в столице Ирака сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства. Они забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды, подожгли ворота, а также разбили камеры наблюдения. Части демонстрантов удалось проникнуть за охраняемый периметр посольства, против них применили слезоточивый газ. СМИ сообщали, что посол США в Багдаде Мэтью Тьюллер покинул город из-за угроз безопасности, однако позднее в Госдепе заявили, что он возвращается к работе в дипведомстве после отпуска. Представитель Госдепартамента Морган Ортагус также сообщила, что планов по эвакуации персонала посольства нет.