Винодельня семей Чемезова и Мантурова начала продажи шардоне в розницу

Винодельня «Мантра», принадлежащая семьям министра промышленности Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, выпустила свое первое вино. Дистрибьюцией займется Simple, в рознице вино будет стоить 2690 руб. за бутылку

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Винодельческое хозяйство «Мантра», связанное с семьями главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова, начало выпуск собственного вина. Вино под брендом Mantra было представлено на выставке Metro Expo, убедился корреспондент РБК. Как рассказал РБК источник в винодельческой отрасли, контракт на дистрибьюцию получила компания Simple, дистрибьютор это подтвердил. По словам директора по маркетингу ГК Simple Юлии Вершинской, компания подписала эксклюзивное дистрибьюторское соглашение в марте 2019 года с компанией «Лефкадия» — ее структуры занимаются производством вина Mantra в Краснодарском крае (по схеме коммерческого виноделия). Совладелец проекта «Лефкадия» Михаил Николаев также подтвердил РБК соглашение с Simple. По его словам, объем производства вин «Мантры» составляет до 30 тыс. бутылок в год.

«Мы приступаем к поставкам в ключевые каналы, скоро новый ассортимент будет представлен в винотеках SimpleWine, HoReCa и премиальном ретейле, доступен частным и корпоративным клиентам», — рассказала Вершинская. Для потребителя цена на всю линейку в винотеках и на интернет-витрине SimpleWine составит 2690 руб.

Об интересе «Мантры» к винодельческой индустрии стало известно в 2016 году. В 2017 году компания выкупила участки у «Лефкадии». Согласно информации из гида по российским винодельням от SimpleWine, «Мантре» принадлежат 12 га виноградников, расположенных на территории «Долины Лефкадия». Строительство собственных виноделен владельцами хозяйств пока не планируется, а розлив их вин осуществляется на коммунальной винодельне в селе Молдаванском. Владельцы «Мантры» стали первыми из коммуны, кто сделал свое вино. Первые вина «Мантры» — это мерло, шираз и шардоне.​

Как появилась «Мантра» ООО «Мантра» принадлежит компаниям ООО «Комплекткерамика» (66,67%) и ООО «Финансовые системы» (33,33%). Бенефициары последней в равных долях: отец Дениса Мантурова Валентин Мантуров​ и Станислав Чемезов, старший сын главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова. «Мантра» — не единственный совместный бизнес семей Мантурова и Чемезова, принадлежащие им «Финансовые системы» также владеют пансионатом «Приморье» в Геленджике (через АО Пансионат «Приморье»), рестораном Barton, расположенном на улице Станиславского в Москве (50% через ООО «Холидэй групп»), и являются застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов премиум-класса Fellini в Геленджике (50% через АО «Жемчужина»).​

Согласно сведениям о доходах и имуществе членов правительства за 2017 год, Мантуров занял четвертую строчку среди чиновников с наиболее высоким доходом: он задекларировал доход в размере 213,6 млн руб., что на 65% больше, чем в 2016-м. Задекларированный годовой доход его супруги за этот период составил 4,38 млн руб. Семья Сергея Чемезова занимала девятую строчку рейтинга Forbes по последним опубликованным данным о доходах в рейтинге среди госслужащих и депутатов: за 2017 год его семья заработала 1,06 млрд руб., доход самого Чемезова за этот период составил 212 млн руб.