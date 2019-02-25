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Медведев передал «Массандру» в госсобственность Крыма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать производителя вин «Массандра» в госсобственность Крыма. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение Управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра», — говорится в распоряжении.

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В конце января 2018 года «Массандре» вернули 1,6 га земли, которую в 2013 году, когда Крым входил в состав Украины, передали в собственность физических лиц. Решение о передаче 16 участков в поселке Отрадное принял Массандровский поселковый совет. При этом в 2015 году Ялтинский городской суд признал законной передачу земель физическим лицам, однако в 2017 году Верховный суд отменил это решение.

Теги: Дмитрий Медведев, «Массандра», госсобственность
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