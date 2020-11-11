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Бизнес ,  
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Винодельня семьи бывшего министра поставит свою продукцию в «Магнит»

Александр Ткачёв
Александр Ткачёв (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Винодельческое предприятие семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева Chateau de TaLu договаривается о поставках первых партий вина в магазины второго по обороту российского ретейлера «Магнит». Об этом РБК сообщила руководитель отдела маркетинга винодельни Каринэ Согоян. Представитель «Магнита» подтвердил, что переговоры идут.

Продажи в «Магните», по замыслу производителя, стартуют на домашнем для ретейлера рынке — в магазинах Южного федерального округа.

Первая партия тихих вин произведена как из собственного винограда урожая 2019 года, так и из сырья местных производителей. В розницу поступят шесть наименований базового вина защищенного географического указания «Кубань».

Виноградники Chateau de TaLu заложены в 2007–2009 годах, находятся в районе поселка Дивноморское в Геленджике, их общая площадь составляет 101 га. Компания выращивает сорта каберне-совиньон, мерло, сира, каберне фран, красностоп, а также шардоне, совиньон-блан, семильон и мускат. До начала собственного производства в 2019 году она поставляла сырье для местных производителей, включая «Абрау-Дюрсо», «Фанагорию» «Саук-Дере», «Мысхако» и другие. Мощность производства винодельни составляет 1,5 млн бутылок вина в год, объемы, выработанные для первых поставок, компания не раскрывает.

Операционная компания винодельни ООО «Шато де Талю» зарегистрирована в Геленджике в 2005 году. Ольге Ткачевой, супруге бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, принадлежит 99% компании, еще 1% владеет структура Россельхозбанка. Выручка компании по РСБУ в 2019 году составила, по данным базы СПАРК, 918 тыс руб., чистый убыток — 67,9 млн руб.

Александр Ткачев руководил Министерством сельского хозяйства в 2015–2018 годы, до этого с декабря 2000 года был губернатором Краснодарского края.

вино Александр Ткачев
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