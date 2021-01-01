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Бизнес ,  
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Глава Минпромторга рассказал о своей роли в бизнесе семьи

Мантуров не находит конфликта интересов в том, что его семья ведет гостиничный и сельскохозяйственный бизнес. Основные активы министр заработал до прихода в правительство, а детям он помогает лишь советом, заявил он в интервью
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что наличие у членов его семьи активов в гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе не противоречит занимаемой им должности. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу РБК.

Основным источником доходов для себя и своей семьи Мантуров называет размещение на депозитах средств, заработанных им до прихода на государственную службу. Мантуров напомнил, что перед тем как он стал чиновником, у него за плечами был 20-летний опыт в бизнесе: «[Тогда и была возможность] заработать и сформировать тот доход, который мне и сегодня позволяет (и семье в целом) обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счет чего формируется мой доход и моей супруги, моих детей и других членов семьи». Источников дохода было много, «не на одном месте», «ничего не скрывал, все записано в декларации госслужащего», подчеркивает Мантуров.

Самый богатый в правительстве Мишустина

Мантуров — самый богатый министр российского правительства по итогам 2019 года: он задекларировал 586 млн руб. дохода, его супруга — 9,1 млн. За прошлый год доход Мантурова вырос почти на треть: в 2018 году это было 443,4 млн руб.

На Мантурова зарегистрирована квартира площадью 480,9 кв. м, а также земельный участок площадью 11,4 тыс. кв. м и два гостевых дома (1,2 тыс. и 495,5 кв. м).

В автопарке министра Range Rover, ВАЗ Lada Vesta и «Москвич 408».

Отвечая на вопрос, не раздражает ли его, что его называют самым богатым министром, Мантуров отметил, что меньше прислушивается к терминам, которые кто-то употребляет извне по отношению к нему или его семье. «Я делаю свою работу, стараюсь делать качественно и точно», — добавил он.

В 2018 году самым богатым чиновником с годовым доходом более 500 млн руб. был занимавший пост вице-премьера Юрий Трутнев.

В правительстве Мантуров с 2007 года, тогда его назначили заместителем министра промышленности и энергетики, с 2012-го занимает пост министра промышленности и торговли. До этого работал в бизнесе: в 1998 году он стал замгендиректора Улан-Удэнского авиационного завода, в 2000-м — коммерческим директором Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, в 2001-м — зампредседателя Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор). В 2003–2007 годах был гендиректором ОПК «Оборонпром».

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Оставшиеся с того времени активы, как отметил в интервью Мантуров, не являются ни для кого секретом: «Либо это гостиничный бизнес, либо это активы в недвижимости, которые приносят пассивный доход». Это, уверяет министр, также не противоречит занимаемой им должности и не требует никакого участия — все активы переданы управляющей компании Сбербанка: «Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликта интересов с моим блоком, который я курирую».

Мантуров уточнил, что в 2007 году, когда он стал заместителем министра, от некоторых активов ему пришлось избавиться: «Я внутренне для себя принял решение, хотя это не противоречило закону о госслужбе, уйти от активов промышленности. У меня было достаточно активов именно в направлении, которое я сегодня курирую. И вот тогда бы, как мне кажется, был бы определенный конфликт интересов». Какие именно это были активы, Мантуров не сообщил, отметив только, что они были проданы достаточно быстро: «Где-то пришлось это сделать с дисконтом, потому что, когда это делаешь быстро, это не всегда выгодно».

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По словам Мантурова, его дети приходят к нему за советами, как вести бизнес. «Где-то я стараюсь их оградить от ошибок, чтобы они не повторяли ошибки своих родителей, которые имеют уже богатый опыт. Где-то они принимают решения уже самостоятельно. Они взрослые дети, поэтому могут принимать решения сами. Поэтому в основном, конечно, я знаю, чем они занимаются и какие направления ведут», — отметил глава Минпромторга.

Каким бизнесом занимается семья Мантурова

С Мантуровыми связано винодельческое хозяйство «Мантра» в Краснодарском крае. Выпуск вина эта компания начала в 2019 году — объемы составляют около 30 тыс. бутылок в год, производством занимается компания «Лефкадия», контракт на дистрибуцию получила группа Simple.

С ноября 2019 года владельцем 50% одной из компаний-учредителей винодельни, ООО «Финансовые системы», является Тамара Федоровна Мантурова, мать министра. Партнер Мантуровых в этом проекте — Станислав Чемезов, старший сын гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

У винодельни Мантуровых и Чемезовых появился новый бенефициар
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Еще один актив «Финансовых систем» — АО «Жемчужина», которое выступает в Геленджике застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini.

В сентябре этого года семью Мантурова назвали владельцем пятизвездочного отеля Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, его, по данным источников «Ведомостей», семья Мантурова купила пару лет назад, провела реконструкцию и передала в управление Hilton Worldwide.

В декабре этого года стало известно, что другая компания, которую также связывают с семьей Мантурова, «Колос Кубани», вложит 3,5 млрд руб. в закладку яблоневого сада по итальянским технологиям в Крымском районе Краснодарского края. По данным ЕГРЮЛ, 50% этой компании принадлежит ЗАО «Династия», которое связано с семьей Мантуровых.

«Что касается яблок, то это действительно один из проектов семьи по интенсивному выращиванию яблок, который делается с близкими друзьями в Краснодарском крае. Если, дай бог, получится, угощу обязательно», — пообещал Мантуров.

Авторы
Елена Сухорукова, Илья Доронов
Денис Мантуров Минпромторг сельское хозяйство
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