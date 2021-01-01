Глава Минпромторга рассказал о своей роли в бизнесе семьи

Мантуров не находит конфликта интересов в том, что его семья ведет гостиничный и сельскохозяйственный бизнес. Основные активы министр заработал до прихода в правительство, а детям он помогает лишь советом, заявил он в интервью

Денис Мантуров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что наличие у членов его семьи активов в гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе не противоречит занимаемой им должности. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу РБК.

Основным источником доходов для себя и своей семьи Мантуров называет размещение на депозитах средств, заработанных им до прихода на государственную службу. Мантуров напомнил, что перед тем как он стал чиновником, у него за плечами был 20-летний опыт в бизнесе: «[Тогда и была возможность] заработать и сформировать тот доход, который мне и сегодня позволяет (и семье в целом) обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счет чего формируется мой доход и моей супруги, моих детей и других членов семьи». Источников дохода было много, «не на одном месте», «ничего не скрывал, все записано в декларации госслужащего», подчеркивает Мантуров.

Самый богатый в правительстве Мишустина Мантуров — самый богатый министр российского правительства по итогам 2019 года: он задекларировал 586 млн руб. дохода, его супруга — 9,1 млн. За прошлый год доход Мантурова вырос почти на треть: в 2018 году это было 443,4 млн руб. На Мантурова зарегистрирована квартира площадью 480,9 кв. м, а также земельный участок площадью 11,4 тыс. кв. м и два гостевых дома (1,2 тыс. и 495,5 кв. м). В автопарке министра Range Rover, ВАЗ Lada Vesta и «Москвич 408». Отвечая на вопрос, не раздражает ли его, что его называют самым богатым министром, Мантуров отметил, что меньше прислушивается к терминам, которые кто-то употребляет извне по отношению к нему или его семье. «Я делаю свою работу, стараюсь делать качественно и точно», — добавил он. В 2018 году самым богатым чиновником с годовым доходом более 500 млн руб. был занимавший пост вице-премьера Юрий Трутнев.

В правительстве Мантуров с 2007 года, тогда его назначили заместителем министра промышленности и энергетики, с 2012-го занимает пост министра промышленности и торговли. До этого работал в бизнесе: в 1998 году он стал замгендиректора Улан-Удэнского авиационного завода, в 2000-м — коммерческим директором Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, в 2001-м — зампредседателя Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор). В 2003–2007 годах был гендиректором ОПК «Оборонпром».

Video