Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала

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Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с судном Ever Given, севшим на мель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

«Сегодня египтянам удалось положить конец кризису <...> в Суэцком канале, несмотря на огромную техническую сложность, окружавшую этот процесс со всех сторон. И, вернув дела в нормальное русло, руками египтян, весь мир может быть уверен в том, что его товары и потребности пройдут по этой осевой навигационной артерии», — заявил президент.

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабийе сообщил, что на восстановление нормального пропускного режима судов через канал уйдет примерно три с половиной дня. «Канал будет функционировать 24 часа в сутки, как только судно вернут на воду», — добавил он (цитата по Al-Ahram).