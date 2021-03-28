В Египте оценили ежедневные потери из-за блокировки Суэцкого канала

Глава управления Суэцкого канала подчеркнул, что конкретный убыток рассчитать трудно, так как размер сбора с судна варьируется от его величины и груза. Вокруг судна продолжаются дноуглубительные работы

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Египет теряет около $14 млн в день из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в южной части судоходного пути, перегородив его. Об этом сообщил глава управления Суэцким каналом Осама Раби в интервью каналу eXtra News.

При этом Раби подчеркнул, что конкретный убыток рассчитать трудно, так как сборы, которые Египет взимает за прохождение канала, варьируются в зависимости от размера судна и груза.

Он также сообщил, что в результате применения земснарядов удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине 18 м. Дноуглубительные работы продолжаются, отметил Раби.

Помимо этого, глава управления рассказал, что накануне стащить контейнеровоз пытались 12 буксиров: часть буксиров тянули судно с носа, часть — толкали корму. Им на помощь подошли еще два буксира.