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Суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам по делу о взятке

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет строгого режима по обвинению в получении взятки в 235 млн руб. Ранее у него изъяли имущество на сумму порядка 2,7 млрд руб., в том числе дворцы в стиле Ренессанса в Йошкар-Оле
Леонид Маркелов
Леонид Маркелов (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

Оглашение приговора объемом более 400 страниц заняло у суда неделю. Процесс начался в апреле 2019 года и шел почти два года. Слушания проходили в Нижнем Новгороде: по мнению прокуратуры, если бы процесс шел по месту предполагаемых преступлений в Йошкар-Оле, Маркелов мог бы повлиять на суд.

Бывший директор телеканала «Регион 12» Наталия Кожанова, которая, по версии обвинения, была посредником при передаче взятки, получила восемь лет. Экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой вменяли служебный подлог, приговорена к трем годам и шести месяцам.

Маркелов возглавлял регион 16 лет. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию и спустя всего несколько дней был задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК). Впоследствии ему вменили злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК): при обыске дома у экс-губернатора нашли пистолетные патроны.

Следствие полагало, что взятку в 235 млн руб. главе региона заплатил депутат госсобрания Марий Эл, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш через доверенное лицо Маркелова, руководителя ООО «Телекомпания «Регион 12» Наталию Кожанову. Передачу денег оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия «Тепличное», принадлежавшего «Региону 12», который, в свою очередь, фактически контролировал Маркелов.

Деньги были платой за возможность Криваша получить господдержку на развитие сельскохозяйственного комплекса, полагали в СКР: по распоряжению Маркелова министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева внесла в документы ложные сведения, чтобы «Акашевская» могла рассчитывать на госсубсидию. В течение следующих нескольких лет птицефабрика получила от государства 5 млрд руб.

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Экс-главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки
Общество
Леонид Маркелов

Кроме того, следствие полагало, что Маркелов злоупотребил своими полномочиями, организовав трудоустройство своих личных охранников в администрацию республики, так что им начислялась зарплата из бюджета.

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Бывший губернатор отрицает вину. Во время своего ареста он настаивал, что сделка была не фиктивной, а реальной и рыночная стоимость «Тепличного» была не ниже, а гораздо выше указанных 235 млн. «Да, я лоббировал интересы Криваша. Но только ли Криваша? Сотен предприятий. Я привлек в мертвый регион 340 млрд инвестиций. Добился того, что по мясу птицы мы первые в России, — говорил бывший губернатор. — Если задача посадить Маркелова — сажайте за что-нибудь другое. Но не за то, чего я не совершал».

Бывший глава Марий Эл написал Путину стихотворное обращение из СИЗО
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<p>Леонид Маркелов в Басманном суде</p>

В 2019 году, отвечая из СИЗО на вопросы РБК, Маркелов указывал, что «Акашевская» получала субсидии с 2006 года, когда глава республики не был знаком с Кривашом, при этом госпомощь выделял федеральный центр, а не регион. Маркелов отрицал, что контролировал «Регион 12», и утверждал, что патроны ему в квартиру подбросили «не уполномоченные на то люди».
Маркелов писал, что ему «просто страшно» отвечать на вопрос об организаторе его преследования: «Ответив, я просто залезу в петлю».

По трем искам Генпрокуратуры суды изъяли у Маркелова имущество на общую сумму порядка 2,7 млрд руб. Это в том числе 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили, дорогостоящие наручные часы и наличные деньги. Часть имущества была записана на восемь сторонних юрлиц.

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В числе изъятого были здания в стиле европейского Возрождения, построенные при Маркелове в центре Йошкар-Олы. Эти комплексы «преобразили город Йошкар-Ола», отмечал он в письме РБК: «На пустырях выросли дворцы, например часы «12 апостолов». Естественно, у кого-то чешутся руки, хотят забрать, пересчитать и продать». Чиновник отрицал, что эти объекты принадлежали ему: по его словам, они были собственностью предприятий его мачехи. При этом Маркелов признавал, что «рисовал фасады» этим зданиям в итальянском и голландском стиле.

Маркелов известен своим поэтическим творчеством: в стихотворной форме он, например, обращался к президенту и к судье по своему делу Марине Дякиной.

Автор
Маргарита Алехина
Леонид Маркелов Марий Эл взятка Йошкар-Ола
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Экс-глава Марий Эл пожаловался на слепоту из-за условий в СИЗО
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