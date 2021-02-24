Суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам по делу о взятке

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет строгого режима по обвинению в получении взятки в 235 млн руб. Ранее у него изъяли имущество на сумму порядка 2,7 млрд руб., в том числе дворцы в стиле Ренессанса в Йошкар-Оле

Леонид Маркелов (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

Оглашение приговора объемом более 400 страниц заняло у суда неделю. Процесс начался в апреле 2019 года и шел почти два года. Слушания проходили в Нижнем Новгороде: по мнению прокуратуры, если бы процесс шел по месту предполагаемых преступлений в Йошкар-Оле, Маркелов мог бы повлиять на суд.

Бывший директор телеканала «Регион 12» Наталия Кожанова, которая, по версии обвинения, была посредником при передаче взятки, получила восемь лет. Экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой вменяли служебный подлог, приговорена к трем годам и шести месяцам.

Маркелов возглавлял регион 16 лет. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию и спустя всего несколько дней был задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК). Впоследствии ему вменили злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК): при обыске дома у экс-губернатора нашли пистолетные патроны.