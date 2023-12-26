В 2018 году Белых приговорили к восьми годам колонии по делу о взятках. Он должен был выйти на свободу в 2024 году, но в 2021-м против него завели новое дело. Судья признал экс-губернатора виновным, но освободил от наказания

Никита Белых (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий за истечением срока давности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Белых Никиту Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), и назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок два года. Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию», — сказал судья.

Гособвинение в начале декабря просило для Белых 12 лет с запретом на три года занятия должностей на государственной службе и со штрафом более 48 млн руб.

В 2005–2008 годах Белых был председателем партии «Союз правых сил». В 2009-м стал губернатором Кировской области. В июне 2016-го был задержан в Москве при передаче взятки в размере €400 тыс., которую, по версии следствия, получил в обмен на покровительство в бизнесе. В июле того же года российский президент Владимир Путин снял его с поста губернатора «в связи с утратой доверия».

В феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о взятках. Свою вину тот не признал. С учетом срока содержания в СИЗО экс-губернатор должен был выйти на свободу в 2024 году.

Дело о злоупотреблении должностными полномочиями против него возбудили в 2021 году, позже экс-губернатору также предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК.

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Один из эпизодов касается выделения 448 млн руб. из бюджета Кировской области Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК»), которая должна была построить служебное помещение для работников бюджетной сферы региона. По версии следствия, Белых знал, что компания «не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд, не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом». КРИК израсходовала выделенные средства на текущие нужды и позже приобрела квартиры в собственность, однако те не были включены в специализированный жилищный фонд и сдавались гражданам на льготных условиях аренды, заявляли в СК.

Другой эпизод связан с займом, который КРИК предоставила одной из компаний Кировской области. По версии следствия, сделку «обеспечил» Белых. Он дал указания о распределении большей части средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности КРИК и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения, полагает СК.