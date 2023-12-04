 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Гособвинение запросило для экс-губернатора Белых 12 лет колонии

Гособвинение запросило для Никиты Белых 12 лет по делу о превышении полномочий
Никита Белых
Никита Белых (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет колонии по делу о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура.

«[Гособвинитель] ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей (с учетом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 01.02.2018), с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии», — говорится в сообщении.

Дело по этой статье против Белых возбудили в 2021 году. В 2018-м суд приговорил Белых к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о коррупции, экс-губернатор не признал вину.

Материал дополняется

Теги
Никита Белых Кировская область

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Экс-губернатор Белых сменил работу в колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Трейдеры лишились более $300 млн из-за скачков курсов криптовалют Крипто, 16:06
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:05
Зачем промышленным корпорациям устойчивое развитие Отрасли, 15:56
Глава АСИ рассказала о влиянии конкурса российских брендов на их выручку Новая экономика, 15:56
Правительство Киргизии поддержало замену солнца на флаге Политика, 15:53
Вратарь сборной Англии пропустит несколько месяцев из-за травмы Спорт, 15:51
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 15:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Акции Virgin Galactic рухнули на отказе Брэнсона от инвестиций в компанию Инвестиции, 15:46
Не утекай: эксперты обсудили тренды и практики удержания сотрудников Отрасли, 15:44
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 15:42
«Металлоинвест» сменил гендиректора Бизнес, 15:41
Биржа поддержала миноритариев в споре из-за незаконной приватизации Финансы, 15:40
МЧС предупредило об аномальных холодах в Москве Общество, 15:34
Какие возможности появились на рынке рекламы Отрасли, 15:33