Гособвинение запросило для экс-губернатора Белых 12 лет колонии

Гособвинение запросило для Никиты Белых 12 лет по делу о превышении полномочий

Никита Белых (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет колонии по делу о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура.

«[Гособвинитель] ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей (с учетом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 01.02.2018), с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии», — говорится в сообщении.

Дело по этой статье против Белых возбудили в 2021 году. В 2018-м суд приговорил Белых к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о коррупции, экс-губернатор не признал вину.

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