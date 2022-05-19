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В Харьковской области убрали памятник Максиму Горькому

В поселке Кегичевка Харьковской области демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала, передают УНИАН и «Страна.ua».

В конце апреля в Виннице также убрали памятник Горькому, который стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича. Решение о сносе памятника принял Винницкий горсовет в рамках работы по «деколонизации» и избавления от «российского имперского наследия», следует из сообщения ведомства в Telegram. Это произошло после того, как 15 апреля жители города подали в горсовет петицию о сносе монумента.

В горсовете, обосновывая решение, заявили, что Горький называл украинский язык «наречием», поддерживал систему советских концлагерей и способствовал укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

16 мая в селе Мануйловка в Полтавской области закрыли музей писателя, а его бюст из села Левенцовка перенесли в «Парк советского периода» в Путивле.

В Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому
Общество
Фото:odsdnr / VK

В середине апреля власти Одессы сообщили, что с памятного знака городов — побратимов и партнеров на Думской площади снимут таблички с названиями российских городов: Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Мэр Киева Виталий Кличко говорил о планах переименовать улицы, проспекты и станции украинской столицы. Переименованием улиц, названных в честь россиян, займутся и во Львове. К маю там собирались поменять названия не менее 30 улиц.

В начале мая с площади Победы в Житомире убрали танк Т-34. Горсовет сообщил, что он теперь «займет свое место рядом с монументом Вечной Славы».


 

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