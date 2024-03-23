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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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К тушению пожара в «Крокус Сити Холле» привлекли почти 500 человек

МЧС: к тушению пожара в «Крокус Сити Холле» привлекли 477 человек
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В тушении пожара в «Крокус Сити Холле» участвуют 477 человек и 183 единицы техники, сообщает управление МЧС по Московской области.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составляла 12,9 тыс. кв. м., позднее в МЧС сообщили, что его локализовали. В борьбе с огнем было задействовано три вертолета.

По словам подмосковного губернатора Андрея Воробьева, эпицентром пожара стал зрительный зал, крыша над ним рухнула. Спасатели ведут разбор завалов.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Пожар в здании «Крокус Сити Холла» начался вечером 22 марта, после того как там открыли стрельбу. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Со слов корреспондента «РИА Новости», нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, после чего началось возгорание.

В результате 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщила ранее ФСБ. Позже Следственный комитет сообщил о более 60 жертвах теракта. По словам Воробьева, в больницы Москвы и области госпитализированы 115 человек.

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«Крокус Сити Холл» МЧС теракт Пожар
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