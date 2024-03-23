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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Минздрав Подмосковья сообщил о гибели трех детей при теракте в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей, следует из списка пострадавших на сайте Минздрава Подмосковья. Пострадавшими в нем числится 121 человек.

По данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, и число жертв может вырасти. Губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в больницах Москвы и области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей.

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«Крокус Сити Холл» Минздрав Подмосковье
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