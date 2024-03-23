Минздрав Подмосковья сообщил о гибели трех детей при теракте в «Крокусе»
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей, следует из списка пострадавших на сайте Минздрава Подмосковья. Пострадавшими в нем числится 121 человек.
По данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, и число жертв может вырасти. Губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в больницах Москвы и области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей.
Материал дополняется
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»