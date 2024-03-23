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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Посетители «Крокуса» били окна, чтобы спастись от террористов. Видео

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Посетители «Крокуса» били окна, чтобы спастись от террористов. Видео
Video

Еще одно видео из «Крокус Сити Холл». Людям удалось спастись во время теракта. Они выбили стекло и выбрались на улицу.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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«Крокус Сити Холл» теракт взрыв стрельба
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Макрон осудил теракт в «Крокусе» Политика, 02:19
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