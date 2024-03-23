Посетители «Крокуса» били окна, чтобы спастись от террористов. Видео
Еще одно видео из «Крокус Сити Холл». Людям удалось спастись во время теракта. Они выбили стекло и выбрались на улицу.
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»