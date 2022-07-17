Икону «Святая Троица» Рублева впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру
Икона Святой Троицы, написанная художником Андреем Рублевым, впервые была доставлена из Государственной Третьяковской галереи в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы лавры Татьяна Денисюк.
«В течение двух дней, 17–18 июля, она будет находиться в Троицком соборе в специальной витрине», — сказала Денисюк.
При транспортировке икону сопровождали сотрудники Третьяковки, добавила она.
Икону Святой Троицы привезли в лавру по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, которое отмечается 18 июля. По случаю празднования по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с мощами Сергия Радонежского побывал уже на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Более 150 тыс. верующих смогли приложиться к святыне, сообщает Русская православная церковь. До конца августа прикоснуться к останкам святого смогут верующие еще из 20 городов.
Свято-Троицкая Сергиева лавра — крупнейший мужской ставропигиальный монастырь РПЦ, основанный в XIV веке Сергием Радонежским.
Икона «Святая Троица» считается главным произведением мастера. Рублев написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами.