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Икону «Святая Троица» Рублева впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру

Икона хранится в Третьяковской галерее. В Свято-Троицкой Сергиевой лавре она пробудет два дня по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры
Фото: Artemy Studentov / VK
Фото: Artemy Studentov / VK

Икона Святой Троицы, написанная художником Андреем Рублевым, впервые была доставлена из Государственной Третьяковской галереи в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы лавры Татьяна Денисюк.

«В течение двух дней, 17–18 июля, она будет находиться в Троицком соборе в специальной витрине», — сказала Денисюк.

При транспортировке икону сопровождали сотрудники Третьяковки, добавила она.

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Икону Святой Троицы привезли в лавру по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, которое отмечается 18 июля. По случаю празднования по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с мощами Сергия Радонежского побывал уже на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Более 150 тыс. верующих смогли приложиться к святыне, сообщает Русская православная церковь. До конца августа прикоснуться к останкам святого смогут верующие еще из 20 городов.

Свято-Троицкая Сергиева лавра — крупнейший мужской ставропигиальный монастырь РПЦ, основанный в XIV веке Сергием Радонежским.

Икона «Святая Троица» считается главным произведением мастера. Рублев написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами.

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