Путин накануне визита Си Цзиньпина в Россию вспомнил их первые встречи

Первая встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в марте 2010 года (тогда Си был заместителем председателя КНР) и прошла «по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно». Об этом российский лидер рассказал в своей статье для китайской газеты «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Текст статьи опубликован на сайте Кремля.

Следующая встреча глав государств состоялась спустя три года, в 2013 году, это был первый визит Си Цзиньпина в Москву после его избрания на пост председателя КНР. «Тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы, стал ярким свидетельством особого характера отношений России и Китая, определил вектор их ускоренного и устойчивого развития», — вспоминает Путин.

Всего, по его словам, он встречался с китайским коллегой около 40 раз, причем и в разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков».

Что касается переговоров с Цзиньпинем, которые пройдут 21 марта, то российский президент отметил, что связывает с ними «большие ожидания».

«Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения», — пишет в своей статье Путин.

Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина 20–22 марта. Причем 20 марта лидеры пообщаются тет-а-тет на неформальном обеде, а на следующий день проведут переговоры, уточняли в Кремле.

Одной из тем переговоров станет конфликт на Украине, рассказывал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Кроме того, китайский лидер обсудит с президентом России развитие стратегического взаимодействия, главы государств обменяются мнениями по вопросам российско-китайского сотрудничества на международной арене. По итогам переговоров ожидается подписание «ряда важных двусторонних документов», отмечали в Кремле.

В МИД КНР, в свою очередь, подчеркнули, что встреча пройдет «на основе принципов неконфронтации» и не будет направлена против третьих сторон.