Годовщина терактов 11 сентября. Видеохроника
Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков одной из ячеек исламистской группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета террористы направили на башни-близнецы в Нью-Йорке. Еще один врезался в здание Пентагона, четвертый борт упал в Пенсильвании. Жертвами теракта стали более 2,9 тыс. человек, в том числе спасатели и полицейские.
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