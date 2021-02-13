Белый дом сообщил о намерении Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо
Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.
«Это наша цель и наше намерение», — заявила она в ответ на вопрос о том, будет ли тюрьма закрыта к концу президентского срока Байдена.
По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, закрытие объекта поддерживает глава ведомства Ллойд Остин. «[Министр] планирует быть партнером в этом процессе», — сказал он.
По данным источников Reuters, в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы. При этом агентство не ожидает, что это приведет к немедленному закрытию объекта.