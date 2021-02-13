Белый дом сообщил о намерении Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо

Тюрьма была создана в 2002 году для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. Закрыть ее предлагал еще Барак Обама, но инициативу не одобрил конгресс. Предшественник Байдена Трамп выступал за сохранение объекта

Фото: US Department of Defense /APTN / AP

Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

«Это наша цель и наше намерение», — заявила она в ответ на вопрос о том, будет ли тюрьма закрыта к концу президентского срока Байдена.

По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, закрытие объекта поддерживает глава ведомства Ллойд Остин. «[Министр] планирует быть партнером в этом процессе», — сказал он.

По данным источников Reuters, в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы. При этом агентство не ожидает, что это приведет к немедленному закрытию объекта.