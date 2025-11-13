Как Трамп переместился в центр скандала вокруг дела Эпштейна

Конгресс США обнародовал переписку Джеффри Эпштейна, в которой часто упоминается Трамп. Демократы и часть республиканцев добиваются раскрытия всех материалов дела. Почему вопрос стал чувствительным для Белого дома — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

12 ноября конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали в Х три электронных письма финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними девушками и покончившего с собой в тюрьме. Из этих документов, полученных от наследников Эпштейна, следует, что президент США Дональд Трамп мог быть в курсе преступной деятельности покойного. В тот же день в палате представителей было инициировано голосование об обнародовании материалов дела Эпштейна, имеющихся в распоряжении Министерства юстиции страны.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Гибель Эпштейна породила множество спекуляций: республиканцы заявляли, что от финансиста избавился «клан Клинтонов», а демократы намекали на причастность Трампа. Впоследствии глава ФБР Кэш Патель, назначенный на этот пост в 2025 году, пришел к выводу, что Эпштейн покончил с собой.

Что стало известно о связях Трампа с Эпштейном

В одном из обнародованных писем, датированном апрелем 2011 года и адресованном Гислейн Максвелл, Эпштейн пишет: «Я хочу, чтобы ты понимала: собака, которая не лаяла, — это Трамп. [Скрытое имя жертвы] провела в моем доме с Трампом много часов». Английская идиома «собака, которая не лаяла» (the dog that didn't bark) пришла из рассказа Артура Конан Дойля, в котором Шерлок Холмс понимает, что преступником был знакомый пострадавших, потому что в ночь совершения преступления их собака не залаяла. Сейчас это выражение означает значимое отсутствие действия, которое служит ключом к разгадке.

А в переписке с журналистом Майклом Вульфом (2015 год) Эпштейн сообщает, что CNN собирается спросить Трампа про их связи, и интересуется, какой ответ Трампу стоило бы дать. Журналист предлагает позволить кандидату в президенты «закопать самого себя». «Если он станет утверждать, что никогда не был на самолете или в доме, это даст вам ценный PR-козырь и влияние [в случае его победы]», — советует Вульф. В январе 2019 года, за полгода до ареста, Эпштейн написал Вульфу, что Трамп потребовал от него покинуть клуб в Мар-а-Лаго, хотя тот «никогда не был его членом». Эпштейн добавляет, что президент США, «конечно, знал о девушках, потому что просил Гислейн остановиться».

Трамп рассказывал, что в середине 2000-х запретил Эпштейну появляться у себя в Мар-а-Лаго, потому что тот «крал» молодых девушек, работавших в спа-салоне при бассейне. Перед этим, в 2004 году, бизнесмены поссорились, предположительно, из-за разногласий в связи со сделкой с недвижимостью в Палм-Бич. В 2002 году Трамп рассказывал, что знает Эпштейна уже 15 лет, а в 1992 году телеканал NBC показал репортаж о вечеринке в Мар-а-Лаго, на которой был и Эпштейн.

Майкл Вульф — автор четырех книг про Дональда Трампа. Первая из них — «Огонь и ярость», посвященная началу первого президентского срока республиканца, стала бестселлером, но вызвала сомнения в достоверности приведенных в ней некоторых фактов. В 2024 году Вульф выпустил подкаст «Огонь и ярость», в который включил записи своих бесед с Эпштейном, сделанных в 2017 году для ненаписанной биографии финансиста. По словам журналиста, у него записано 100 часов интервью с Эпштейном, где тот раскрывает «внутреннюю кухню Белого дома Трампа и их давние глубокие отношения».

В среду же комитет по надзору палаты представителей США опубликовал уже весь массив писем Эпштейна — свыше 20 тыс. документов. В них также фигурирует имя Трампа: Эпштейн жалуется на нынешнего президента США, называет его «грязным» и «почти сумасшедшим», а в декабре 2015 года предлагает журналисту The New York Times «фотографии Дональда с девушками в бикини у меня на кухне». В другом электронном письме Эпштейн предлагает репортерам расспросить его дворецкого про Трампа, «который чуть не выбил дверь, оставив отпечаток носа на стекле, потому что молодые женщины плавали в бассейне, а он был так сосредоточен на них, что врезался в дверь». В ноябре 2016 года, всего через несколько дней после победы Трампа на выборах, Эпштейн пишет, что находится в Trump Tower, где расположена штаб-квартира Trump Organization и апартаменты семьи избранного президента, хотя республиканец утверждал, что на тот момент с финансистом уже не общался.

В архиве также немало писем, где собеседники спрашивают у Эпштейна про Трампа или сам финансист дает советы, касающиеся президента США. В одном из таких писем Джеффри Эпштейн пишет Турбьерну Ягланду, тогда генеральному секретарю Совета Европы, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров могли бы «получить представление о президенте Трампе, если бы пообщались с Эпштейном». Электронное письмо было отправлено Ягланду в июне 2018 года, за месяц до встречи Трампа с Путиным в Хельсинки. В этой же переписке Эпштейн утверждает, что продуктивно пообщался с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным, рассказав ему о Трампе (российский дипломат умер в Нью-Йорке в 2017 году).

Белый дом занял оборонительную позицию: пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что обнародованные письма «не доказывают ровным счетом ничего, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего предосудительного».

Почему Трамп пытается предотвратить дальнейшие разоблачения

Пакет документов, обнародованный в среду, был получен председателем комитета по надзору палаты представителей республиканцем Джеймсом Комером на основании повестки, направленной наследникам Эпштейна еще в августе. Тем самым Комер рассчитывал погасить волну недовольства, растущего среди республиканцев в связи с тем, что Трамп не сдержал свое предвыборное обещание рассекретить все «файлы Эпштейна», хранящиеся в Министерстве юстиции. Это обстоятельство сторонники теории заговора сочли подтверждением того, что в материалах дела содержатся доказательства существования «глубинного государства» (deep state), покрывающего педофилов и других преступников из числа американской элиты.

В феврале, примерно через месяц после инаугурации Трампа, генеральный прокурор Пэм Бонди обнародовала около 200 страниц документов по делу Эпштейна, содержание большинства из которых уже было известно. В начале июля Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предали гласности служебную записку, в которой говорилось, что оба ведомства, изучив материалы дела, пришли к заключению, что «списка клиентов», пользовавшихся услугами «девушек Эпштейна», не существует. В документе отмечалось, что значительная часть материалов не была бы обнародована, даже если бы Эпштейн дожил до суда, и решение засекретить их было принято «только для защиты жертв и чтобы не подвергать каких-либо третьих лиц обвинениям в незаконных действиях».

Тем не менее республиканцы продолжили требовать полного доступа ко всем документам следствия. Давление усилилось, когда The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в 2003 году отправил Эпштейну поздравительную открытку на 50-летие с сексуальным подтекстом, признанием в дружбе и упоминанием неких общих секретов. В июле конгрессмен-республиканец Томас Масси и демократ Ро Ханна внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, который обязывал Минюст опубликовать все материалы расследования по делу Эпштейна.

2 сентября Масси и Ханна инициировали специальную процедуру (discharge petition), позволяющую вынести законопроект об обнародовании материалов дела на голосование без предварительного обсуждения в комитетах. Для этого им нужно было собрать 218 подписей. Поскольку у демократов 214 мест в нижней палате конгресса, авторам билля нужна была поддержка еще трех республиканцев. В тот же день Комер обнародовал более 33 тыс. страниц документов, полученных из Министерства юстиции, но сорвать сбор подписей ему не удалось. Три представляющие Республиканскую партию конгрессвумен — Марджори Тейлор Грин (Джорджия), Нэнси Мейс (Южная Каролина) и Лорен Боберт (Колорадо) — поддержали петицию. Трамп пытался позвонить и лично отговорить Мейс, а Боберт вызвали на встречу с высокопоставленными представителями администрации, включая генерального прокурора Бонди, ее заместителя Тодда Бланша и директора ФБР Пателя, но обе конгрессвумен остались непреклонны, выяснили телеканалы ABC News и The New York Times.

Заключительную 218-ю подпись под петицией поставила конгрессвумен-демократ от Аризоны Аделита Грихальва практически сразу после принятия присяги. Спикер Майк Джонсон более семи недель отказывался признать ее мандат после победы на внеочередных выборах в сентябре. Сама Грихальва связала эту задержку с желанием Джонсона заблокировать голосование по делу Эпштейна (спикер эти обвинения отрицал). После того как петиция набрала необходимое число подписей, Джонсон объявил, что голосование по ней состоится на следующей неделе.

The New York Times отмечает, что даже в случае одобрения палатой представителей резолюция должна будет пройти через контролируемый республиканцами сенат, где ее перспективы туманны. А если она и попадет на стол президенту, он почти наверняка наложит на нее вето. Тем не менее, продолжает издание, Трамп развернул беспрецедентно активную кампанию, чтобы не допустить голосования в палате представителей, которое вынудило бы республиканцев сделать выбор между лояльностью ему и требованием избирателей о полной прозрачности расследования дела Эпштейна.

Сам Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что «только очень плохой или глупый республиканец может попасться в эту ловушку» демократов, пытающихся отвлечь внимание общества от последствий рекордного шатдауна, закончившегося как раз 12 ноября. «Нельзя отвлекаться на Эпштейна или что-либо еще, и все вовлеченные республиканцы должны быть сосредоточены исключительно на возобновлении работы правительства и исправлении того колоссального ущерба, что причинили демократы», — подчеркнул он.