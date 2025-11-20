Трамп заявил, что файлы Эпштейна раскроют правду о связях Клинтона

Публикация материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна раскроет правду о связях представителей Демократической партии, включая 42-го президента США Билла Клинтона, заявил американсий лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Эпштейн был «пожизненным демократом», делал пожертвования членам партии и поддерживал отношения с рядом известных фигур, среди которых Трамп назвал Клинтона, бывшего министра финансов Ларри Саммерса, основателя Linkedln Рида Хоффмана, лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса и конгрессмена Стейси Пласкетт.

«Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном скоро будет раскрыта, потому что я только подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна!», — написал республиканец.

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В ночь на 20 ноября Трамп подписал закон, который обязывает Минюст в течение 30 дней рассекретить все материалы федерального расследования по делу Эпштейна.

«Акт о прозрачности файлов Эпштейна», внесенный конгрессменами Томасом Мэсси и Ро Ханной, был вынесен его на голосование через процедуру discharge petition, которая позволила обойти рассмотрение билля в профильных комитетах. 18 и 19 ноября документ был почти единогласно принят обеими палатами и направлен на подпись президенту.

14 ноября Трамп объявил, что попросит Минюст и ФБР расследовать предполагаемые связи Клинтона, Саммерса и Хоффмана с финансистом Эпштейном. По словам президента, «записи показывают», что перечисленные лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».