Трамп заявил о своем безразличии к публикации документов по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии. Об этом американский президент заявил журналистам на борту Air Force One, запись разговора вел Белый дом, она опубликована на YouTube.

«Мне все равно, опубликованы они или нет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста о документах по делу Эпштейна. Президент добавил, что, в случае публикации документов, вскроется множество «друзей» Эпштейна. Он заявил, что сам никогда не был на острове финансиста, в то время как экс-президент США Билл Клинтон был там «28 раз». Также Трамп сказал, что, скорее всего, документы по делу Эпштейна насчитывают около 50 тыс. страниц.

14 ноября Трамп заявил, что поручит Минюсту и ФБР расследовать предполагаемые связи Клинтона, а также бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с Эпштейном. По словам президента, «записи показывают», что перечисленные лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».

Ранее, 12 ноября, конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали три электронных письма финансиста. Из этих документов, полученных от наследников Эпштейна, следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности покойного.

Трамп написал, что демократы «используют «миф об Эпштейне», который касается самих демократов, а не республиканцев, чтобы отвлечь внимание от «своего катастрофического шатдауна и всех остальных провалов».

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Гибель Эпштейна породила множество спекуляций. Республиканцы заявляли, что от финансиста избавился «клан Клинтонов», а демократы намекали на причастность Трампа. Впоследствии глава ФБР Кэш Патель, назначенный на этот пост в 2025 году, пришел к выводу, что Эпштейн покончил с собой.