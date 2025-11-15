 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Трамп заявил о своем безразличии к публикации документов по делу Эпштейна

Трамп: мне все равно на публикацию документов по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии. Об этом американский президент заявил журналистам на борту Air Force One, запись разговора вел Белый дом, она опубликована на YouTube.

«Мне все равно, опубликованы они или нет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста о документах по делу Эпштейна. Президент добавил, что, в случае публикации документов, вскроется множество «друзей» Эпштейна. Он заявил, что сам никогда не был на острове финансиста, в то время как экс-президент США Билл Клинтон был там «28 раз». Также Трамп сказал, что, скорее всего, документы по делу Эпштейна насчитывают около 50 тыс. страниц.

Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном
Политика
Фото:Adam Gray / Getty Images

14 ноября Трамп заявил, что поручит Минюсту и ФБР расследовать предполагаемые связи Клинтона, а также бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с Эпштейном. По словам президента, «записи показывают», что перечисленные лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».

Ранее, 12 ноября, конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали три электронных письма финансиста. Из этих документов, полученных от наследников Эпштейна, следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности покойного.

Трамп написал, что демократы «используют «миф об Эпштейне», который касается самих демократов, а не республиканцев, чтобы отвлечь внимание от «своего катастрофического шатдауна и всех остальных провалов».

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Гибель Эпштейна породила множество спекуляций. Республиканцы заявляли, что от финансиста избавился «клан Клинтонов», а демократы намекали на причастность Трампа. Впоследствии глава ФБР Кэш Патель, назначенный на этот пост в 2025 году, пришел к выводу, что Эпштейн покончил с собой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Джеффри Эпштейн письма Билл Клинтон
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном
Политика
Как Трамп переместился в центр скандала вокруг дела Эпштейна
Политика
Демократы нашли письма Эпштейна с заявлением, что Трамп «знал о девочках»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда Политика, 04:30
Трамп заявил о своем безразличии к публикации документов по делу Эпштейна Политика, 03:58
В Вологде и Череповце сняли все вывески магазинов «Красное & Белое» Общество, 03:40
Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания Политика, 03:36
Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:07
Конгресс США оценил возможность конфискации активов России на $2,5 млрд Политика, 03:02
Семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии Общество, 02:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Bild узнал, когда в ФРГ вступят в силу сниженные пособия для украинцев Политика, 02:34
Итальянская газета выпустила интервью Лаврова после отказа Corriere Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Москвичам рассказали, когда наступят первые осенние заморозки Общество, 02:10
Трамп снизил пошлины на говядину, кофе и бананы Экономика, 01:54
Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам Политика, 01:50
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты Политика, 01:23