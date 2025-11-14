Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном

Фото: Adam Gray / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать предполагаемые связи экс-президента США Билла Клинтона, бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними девушками и покончившего с собой в тюрьме.

«Я намерен попросить генпрокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, вместе с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать участие и связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы установить, что происходило между ними и им», — написал Трамп в Truth Social.

Материал дополняется