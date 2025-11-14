 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном

Фото: Adam Gray / Getty Images
Фото: Adam Gray / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать предполагаемые связи экс-президента США Билла Клинтона, бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними девушками и покончившего с собой в тюрьме.

«Я намерен попросить генпрокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, вместе с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать участие и связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы установить, что происходило между ними и им», — написал Трамп в Truth Social.

Как Трамп переместился в центр скандала вокруг дела Эпштейна
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд Общество, 19:15
Пойманный на кокаине Морозов сыграет за «Спартак» в матче с «Северсталью» Спорт, 19:14
В Тульской области помешали мужчине взорвать газ в многоквартирном доме Общество, 19:12
Для тех, кто искал: перстень по мотивам карт Таро и базовый трикотаж Стиль, 19:08
Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном Политика, 19:06
Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии Общество, 19:02
Росстат оценил замедление экономики в третьем квартале Экономика, 19:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве Общество, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ГК «Полипласт» представила инновационные решения на выставке «Химия-2025» Пресс-релиз, 18:57
Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лукашенко о майнинге и «крест смерти» для биткоина. События крипторынка Крипто, 18:41
5 советов, которые помогут увеличить повторные продажи Образование, 18:37