Как проходят военные учения «Восток-2018». Фоторепортаж

Учения «Восток-2018», проходящие в Сибири и на Дальнем Востоке, стали крупнейшими военными учениями с 1981 года. В них впервые приняли участие военнослужащие из Монголии и Китая.
На фото: вездеходы ДТ-30 после высадки с большого десантного корабля проекта 775 «Александр Отраковский» на побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем
В учениях задействованы около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников, Тихоокеанский и Северный флоты, полностью задействованы ВДВ
На фото: большой десантный корабль проекта 775 «Александр Отраковский»
Учения состоят из нескольких этапов. На первом будет отработана наступательная операция, в которой будут задействованы 30 танков, 86 БМП и 73 единицы автомобильной техники. Техника должна переправиться через водную преграду и выдвинуться на рубежи развертывания подразделений российских и китайских войск