Как проходят военные учения «Восток-2018». Фоторепортаж

Учения «Восток-2018», проходящие в Сибири и на Дальнем Востоке, стали крупнейшими военными учениями с 1981 года. В них впервые приняли участие военнослужащие из Монголии и Китая.

На фото: вездеходы ДТ-30 после высадки с большого десантного корабля проекта 775 «Александр Отраковский» на побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем