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Как проходят военные учения «Восток-2018». Фоторепортаж
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Как проходят военные учения «Восток-2018». Фоторепортаж
Политика, 11:49
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Как проходят военные учения «Восток-2018». Фоторепортаж
С 11 по 15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке проходят крупнейшие за последние 37 лет военные учения «Восток-2018», которые в НАТО назвали подготовкой России к «масштабным конфликтам». В четверг, 13 сентября, полигон, где проходит основной этап маневров, посетил президент России Владимир Путин. 
Фото: пресс-служба Минобороны / РИА Новости

Учения «Восток-2018», проходящие в Сибири и на Дальнем Востоке, стали крупнейшими военными учениями с 1981 года. В них впервые приняли участие военнослужащие из Монголии и Китая.

На фото: вездеходы ДТ-30 после высадки с большого десантного корабля проекта 775 «Александр Отраковский» на побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем

Фото: пресс-служба Минобороны / РИА Новости

В учениях задействованы около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников, Тихоокеанский и Северный флоты, полностью задействованы ВДВ

На фото: большой десантный корабль проекта 775 «Александр Отраковский»

Военные атташе на борту вертолета Ми-26, отправляющегося на полигон Цугол
(Фото: Илья Питалев / РИА Новости)
Основная фаза учений началась 13 сентября на полигоне Цугол
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
За маневрами наблюдал Владимир Путин, заявивший, что, несмотря на проходящие масштабные учения, Россия — миролюбивая страна. «У нас нет и не может быть агрессивных планов», — сказал президент
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Основной этап учений предполагает, как заявляли в Минобороны, отработку действий «по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Учения состоят из нескольких этапов. На первом будет отработана наступательная операция, в которой будут задействованы 30 танков, 86 БМП и 73 единицы автомобильной техники. Техника должна переправиться через водную преграду и выдвинуться на рубежи развертывания подразделений российских и китайских войск

Фото: Сергей Гриц / AP
Второй этап учений включает в себя четыре тактических эпизода с боевой стрельбой
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
На полигоне ​Цугол Владимира Путина во время основного этапа учений сопровождал министр обороны Сергей Шойгу (на фото справа)
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Учения, как ранее говорил Сергей Шойгу, проходят в максимально приближенных к боевым условиях
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки военнослужащих и основного этапа учений
 
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Ранее в НАТО заявляли, что рассматривают учения как подготовку России к «масштабным конфликтам»: «Восток-2018» демонстрирует сфокусированность подготовки Россией [своих ВС] ​к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, — более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие»
Теги: мультимедиа , военные учения
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