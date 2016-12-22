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Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях
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Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях
Политика, 10:38
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Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях
По словам министра обороны, маневры пройдут в середине сентября. Всего в них примут участие около 300 тыс. военнослужащих и порядка 36 тыс. единиц наземной техники
Сергей Шойгу (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Выступая перед журналистами в Абакане, Шойгу рассказал, что военные учения «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября, станут крупнейшими с 1981 года, сообщает «РИА Новости». В них примут участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — указал Шойгу. По его словам, учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

Проверка, по словам главы Минобороны, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

Шойгу добавил, что преддверием учений стала внезапная проверка боеготовности, которая стала «хорошей практикой в жизни и работе».

Учения «Запад-81», о которых упоминал министр обороны, проходили в сентябре 1981 года в Белоруссии, Прибалтике и на Украине. Тогда десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали в том числе ввод войск на территорию соседней Польской Народной Республики. В Польше тогда проходили акции протеста, их инициаторами выступал оппозиционный профсоюз «Солидарность» под руководством Леха Валенсы.

Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение. Правительство возглавил министр обороны Войцех Ярузельский. Позже он объяснял, что создание Совета национального спасения 13 декабря 1981 года предотвратило ввод в страну армий СССР и стран Организации Варшавского договора.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сергей Шойгу
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