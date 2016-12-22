Началась основная фаза крупнейших за почти 40 лет учений «Восток»

В Забайкалье начался основной этап военных учений «Восток-2018» с участием войск Центрального и Восточного военных округов, а также военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Маневры проходят на полигоне Цугол.
«В ходе основного этапа будут отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
На полигон приехал президент Владимир Путин.
На первом этапе учений будет отрабатываться наступательная операция с участием 30 танков, 86 БМП и 73 единиц автомобильной техники. При этом будет организована переправа через водную преграду свыше 115 единиц военной техники и ее выдвижение на рубежи развертывания подразделений российских и китайских войск.
На втором этапе будут разыграны четыре тактических эпизода с боевой стрельбой.