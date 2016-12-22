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В НАТО назвали «Восток-2018» подготовкой России к «масштабным конфликтам»
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В НАТО назвали «Восток-2018» подготовкой России к «масштабным конфликтам»
Политика, 15:47
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В НАТО назвали «Восток-2018» подготовкой России к «масштабным конфликтам»

В НАТО рассматривают учения «Восток-2018» как подготовку России к «масштабным конфликтам». Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт.

«Восток-2018» демонстрирует сфокусированность подготовки Россией [своих ВС] к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, — более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие», — отметил он.

Уайт добавил, что в настоящий момент альянс рассматривает поступившие от России приглашения военным атташе стран НАТО принять участие в учениях в качестве наблюдателей. Он добавил, что альянс намерен тщательно следить за учениями.

Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях
Политика

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» станут самыми масштабными маневрами с 1981 года. В них примут участие более 300 тыс. военнослужащих.

Уайт прокомментировал этот факт, сказав, что, согласно Венскому документу ОБСЕ 2011 года, военные учения, в которых принимает участие свыше 13 тыс. человек, подлежат международному наблюдению. Однако сфера ответственности ОБСЕ заканчивается на Урале и не затрагивает территорию, на которой будут проводиться учения «Восток-2018». Таким образом, Россия не обязана отчитываться перед организацией и приглашать международных наблюдателей.

Ранее стало известно, что на учения пригласили военных из Китая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что это было сделано для расширения взаимодействия с Китаем.

Теги: военный конфликт , учения , Альянс , наблюдатели
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