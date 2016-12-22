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Путин на крупнейших военных учениях рассказал о миролюбивости России
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Путин на крупнейших военных учениях рассказал о миролюбивости России
Политика, 08:10
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Путин на крупнейших военных учениях рассказал о миролюбивости России
По словам Владимира Путина, Россия не имеет агрессивных планов и стремится к сотрудничеству с другими странами. С таким заявлением он выступил на смотре войск на крупнейших с 1981 года учениях
Владимир Путин на учениях «Восток-2018» (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

У России нет агрессивных планов, ее политика нацелена на созидательное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован, заявил президент Владимир Путин в ходе полевого смотра войск на маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Россия — миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов», — сказал Путин.

Президент также обратился к военнослужащим, отметив, что их долг в том, чтобы быть готовыми отстоять «суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны». «А если потребуется, и поддержать союзников», — сказал Путин.

«Поэтому будем и дальше укреплять наши Вооруженные силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество», — подчеркнул он.

Путин выразил признательность военнослужащим КНР и Монголии, участвующим в учениях. «У нашего боевого братства давние и прочные традиции», — заметил он.

С прицелом на Восток: зачем Россия проведет крупнейшие с 1981 года учения
Политика

Основной этап военных учений «Восток-2018» проходит на полигоне Цугол, именно туда и приехал Путин. В Минобороны сообщали, что во время основного этапа будут отработаны «действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил».

Путин отметил, что основной этап учений был проведен на высоком уровне, а все части и их соединения ​выполнили поставленные задачи.

Учения «Восток-2018» являются крупнейшими с 1981 года, в них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, более 1 тыс. единиц авиации, говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , учения
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