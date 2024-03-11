Как «Оппенгеймер» взял семь «Оскаров». Фоторепортаж

Главную награду — «Лучший фильм» — получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны.

В главной номинации фильм соревновался с другими девятью картинами, в том числе с «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Барби» Греты Гервиг.

Биографическая драма с Киллианом Мерфи в главной роли стала первой совместной работой Нолана со студией Universal Pictures: режиссер в 2021 году отказался от 18-летнего сотрудничества с Warner Bros. после того как студия, не предупредив создателей, объявила об одновременном релизе проектов не только в кинотеатрах, но и на стриминговых сервисах.