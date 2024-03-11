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Премия «Оскар» ,  
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Как «Оппенгеймер» взял семь «Оскаров». Фоторепортаж

Кадры с обладателями премии «Оскар» в 2024 году
Сюжет
Премия «Оскар»

В США в 96-й раз вручили премии «Оскар». Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы стал триумфатором церемонии, победив сразу в семи номинациях. Фильмы «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Маэстро» Брэдли Купера остались без наград. Кому достались премии в фоторепортаже РБК
Главную награду&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший фильм&raquo;&nbsp;&mdash; получила картина Кристофера Нолана &laquo;Оппенгеймер&raquo; о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны. В главной номинации фильм соревновался с другими девятью картинами, в том числе с &laquo;Бедные-несчастные&raquo; Йоргоса Лантимоса, &laquo;Убийцы цветочной луны&raquo; Мартина Скорсезе, &laquo;Барби&raquo; Греты Гервиг. Биографическая драма с Киллианом Мерфи в главной роли стала первой совместной работой Нолана со студией Universal Pictures: режиссер в 2021 году отказался от 18-летнего сотрудничества с Warner Bros. после того как студия, не предупредив создателей, объявила об одновременном релизе проектов не только в кинотеатрах, но и на стриминговых сервисах.
Фото: Mike Blake / Reuters

Главную награду — «Лучший фильм» — получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны.

В главной номинации фильм соревновался с другими девятью картинами, в том числе с «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Барби» Греты Гервиг.

Биографическая драма с Киллианом Мерфи в главной роли стала первой совместной работой Нолана со студией Universal Pictures: режиссер в 2021 году отказался от 18-летнего сотрудничества с Warner Bros. после того как студия, не предупредив создателей, объявила об одновременном релизе проектов не только в кинотеатрах, но и на стриминговых сервисах.

На фото: режиссер Кристофер Нолан и его жена, продюсер фильма &laquo;Оппенгеймер&raquo; Эмма Томас. Кристофер Нолан также получил премию в категории &laquo;Лучший режиссер&raquo;. Это его вторая номинация на &laquo;Оскар&raquo; и первая победа. В 2018 году Нолан претендовал на приз за картину &laquo;Дюнкерк&raquo;, однако тогда он ушел к Гильермо дель Торо за &laquo;Форму воды&raquo;.
Фото: Al Seib / A.M.P.A.S. / Getty Images

На фото: режиссер Кристофер Нолан и его жена, продюсер фильма «Оппенгеймер» Эмма Томас.

Кристофер Нолан также получил премию в категории «Лучший режиссер». Это его вторая номинация на «Оскар» и первая победа. В 2018 году Нолан претендовал на приз за картину «Дюнкерк», однако тогда он ушел к Гильермо дель Торо за «Форму воды».

Награду в категории &laquo;Лучшая мужская роль&raquo; получил Киллиан Мерфи за главную роль в фильме &laquo;Оппенгеймер&raquo;. Ранее актер удостоился премии BAFTA и &laquo;Золотой глобус&raquo;. Это первый &laquo;Оскар&raquo; в карьере Мерфи.
Фото: Carlos Barria / Reuters

Награду в категории «Лучшая мужская роль» получил Киллиан Мерфи за главную роль в фильме «Оппенгеймер». Ранее актер удостоился премии BAFTA и «Золотой глобус». Это первый «Оскар» в карьере Мерфи.

Лучшая женская роль&nbsp;&mdash; у Эммы Стоун&nbsp;за работу в фильме &laquo;Бедные-несчастные&raquo; Йоргоса Лантимоса. На &laquo;Оскар&raquo; в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун (&laquo;Убийцы цветочной луны&raquo;), Аннетт Бенинг за картину &laquo;Дайана Найэд&raquo;, Кэри Маллиган (&laquo;Маэстро&raquo;) и Сандра Хюллер (&laquo;Анатомия падения&raquo;). Таким образом, Эмма Стоун стала двукратной лауреаткой &laquo;Оскара&raquo;. Первый она получила в 2017 году за главную роль в мюзикле &laquo;Ла-Ла Ленд&raquo; Дэмьена Шазелла.
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучшая женская роль — у Эммы Стоун за работу в фильме «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. На «Оскар» в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Аннетт Бенинг за картину «Дайана Найэд», Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).

Таким образом, Эмма Стоун стала двукратной лауреаткой «Оскара». Первый она получила в 2017 году за главную роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.

Лучшим актером второго плана стал Роберт Дауни-младший. Он сыграл государственного служащего Льюиса Штрауса в &laquo;Оппенгеймере&raquo; Кристофера Нолана. Последний раз Дауни-младшего выдвигали на &laquo;Оскар&raquo; в далеком 2009 году и тоже за роль второго плана&nbsp;&mdash; в комедийном боевике &laquo;Солдаты неудачи&raquo;.
Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Лучшим актером второго плана стал Роберт Дауни-младший. Он сыграл государственного служащего Льюиса Штрауса в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. Последний раз Дауни-младшего выдвигали на «Оскар» в далеком 2009 году и тоже за роль второго плана — в комедийном боевике «Солдаты неудачи».

Лучшая актриса второго плана&nbsp;&mdash; Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в драме о закрытой школе для мальчиков &laquo;Оставленные&raquo;. За эту роль Рэндольф ранее получила премию Гильдии актеров, BAFTA и &laquo;Золотой глобус&raquo;. На эту награду также претендовали&nbsp;Эмили Блант (&laquo;Оппенгеймер&raquo;), Америка Феррера (&laquo;Барби&raquo;), Джоди Фостер (&laquo;Дайана Найэд&raquo;) и Дэниел Брукс (&laquo;Цвет пурпурный&raquo;).
Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в драме о закрытой школе для мальчиков «Оставленные». За эту роль Рэндольф ранее получила премию Гильдии актеров, BAFTA и «Золотой глобус».

На эту награду также претендовали Эмили Блант («Оппенгеймер»), Америка Феррера («Барби»), Джоди Фостер («Дайана Найэд») и Дэниел Брукс («Цвет пурпурный»).

Статуэтку за лучшую операторскую работу получил Хойте Ван Хойтема, работавший над фильмом &laquo;Оппенгеймер&raquo;.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Статуэтку за лучшую операторскую работу получил Хойте Ван Хойтема, работавший над фильмом «Оппенгеймер».

Награда за лучший сценарий ушла сценаристам фильма &laquo;Анатомия падения&raquo;&nbsp;&mdash; Артуру Харари и Жюстин Триет. Картина о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа, изначально была номинирована в пяти номинациях, включая все основные, кроме &laquo;Лучшей мужской роли&raquo;.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Награда за лучший сценарий ушла сценаристам фильма «Анатомия падения» — Артуру Харари и Жюстин Триет. Картина о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа, изначально была номинирована в пяти номинациях, включая все основные, кроме «Лучшей мужской роли».

Лучший адаптированный сценарий&nbsp;&mdash; фильм &laquo;Американское чтиво&raquo; Корда Джефферсона по мотивам романа Персиваля Эверетта &laquo;Erasure&raquo; 2001 года. На фото (справа налево): режиссер Корд Джефферсон и актриса Мелисса Маккарти.
Фото: Mike Blake / Reuters

Лучший адаптированный сценарий — фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона по мотивам романа Персиваля Эверетта «Erasure» 2001 года. На фото (справа налево): режиссер Корд Джефферсон и актриса Мелисса Маккарти.

Драма об Освенциме &laquo;Зона интересов&raquo; британского режиссера Джонатана Глейзера стала победителем в категории &laquo;Лучший фильм на иностранном языке&raquo;. Картина также получила статуэтку за лучший звук.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Драма об Освенциме «Зона интересов» британского режиссера Джонатана Глейзера стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина также получила статуэтку за лучший звук.

На фото: продюсеры Киёфуми Накадзима и Кеничи Йода с наградами за мультфильм &laquo;Мальчик и птица&raquo; режиссера Хаяо Миядзаки. Лучший анимационный фильм&nbsp;&mdash; &laquo;Мальчик и птица&raquo; японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Картина ознаменовала возвращение Миядзаки, который в 2013 году объявил, что уходит на пенсию.
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На фото: продюсеры Киёфуми Накадзима и Кеничи Йода с наградами за мультфильм «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки.

Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Картина ознаменовала возвращение Миядзаки, который в 2013 году объявил, что уходит на пенсию.

На фото (слева направо): продюсер Рэйни Аронсон-Рат, режиссер Мстислав Чернов и продюсеры Мишель Мизнер,&nbsp;Дерл МакКрудден. Фильм &laquo;20 дней в Мариуполе&raquo; украинского режиссера Мстислава Чернова завоевал премию &laquo;Оскар&raquo; как лучшее документальное кино. Это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии. Фильм рассказывает о первых днях конфликта России и Украины в феврале и марте 2022 года, которые Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко провели в Мариуполе. Мировая премьера картины состоялась в январе 2023-го на кинофестивале Sundance в США, фильм получил приз зрительских симпатий.
Фото: Mike Coppola / Getty Images

На фото (слева направо): продюсер Рэйни Аронсон-Рат, режиссер Мстислав Чернов и продюсеры Мишель Мизнер, Дерл МакКрудден.

Фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова завоевал премию «Оскар» как лучшее документальное кино. Это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.

Фильм рассказывает о первых днях конфликта России и Украины в феврале и марте 2022 года, которые Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко провели в Мариуполе. Мировая премьера картины состоялась в январе 2023-го на кинофестивале Sundance в США, фильм получил приз зрительских симпатий.

Лучший оригинальный саундтрек&nbsp;&mdash; шведский композитор Людвиг Горанссон (&laquo;Оппенгеймер&raquo;).
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Лучший оригинальный саундтрек — шведский композитор Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»).

Фильм &laquo;Барби&raquo; Греты Гервиг, претендовавший на награды в семи номинациях, получил одну статуэтку&nbsp;&mdash; &laquo;Лучшая песня к фильму&raquo;. Ею стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш. Ранее песня была удостоена &laquo;Грэмми&raquo;. На фото: Билли Айлиш вместе с братом, композитором Финнеасом О&rsquo;Коннелл.
Фото: Carlos Barria / Reuters

Фильм «Барби» Греты Гервиг, претендовавший на награды в семи номинациях, получил одну статуэтку — «Лучшая песня к фильму». Ею стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш. Ранее песня была удостоена «Грэмми». На фото: Билли Айлиш вместе с братом, композитором Финнеасом О’Коннелл.

Лучшие визуальные эффекты&nbsp;&mdash; боевик &laquo;Годзилла: Минус один&raquo;. На фото слева направо&nbsp;&mdash; команда, отвечавшая за эффекты и анимацию: Тацудзи Нодзима, Такаси Ямазаки, Киёко Сибуя и Макаси Такахаши.
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучшие визуальные эффекты — боевик «Годзилла: Минус один». На фото слева направо — команда, отвечавшая за эффекты и анимацию: Тацудзи Нодзима, Такаси Ямазаки, Киёко Сибуя и Макаси Такахаши.

Фильм &laquo;Оппенгеймер&raquo; также получил награду за лучший монтаж. В центре фото: киномонтажер Дженнифер Лэйм со статуэткой.
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Фильм «Оппенгеймер» также получил награду за лучший монтаж. В центре фото: киномонтажер Дженнифер Лэйм со статуэткой.

Лучший звук&nbsp;&mdash; фильм &laquo;Зона интересов&raquo;. На фото: звукорежиссеры Тарн Уиллерс и Джонни Берн.
Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Лучший звук — фильм «Зона интересов». На фото: звукорежиссеры Тарн Уиллерс и Джонни Берн.

В категории &laquo;Лучший грим и прически&raquo; награду присудили команде фильма &laquo;Бедные-несчастные&raquo; Йоргоса Лантимоса. На фото: визажист Надя Стейси и художник по гриму Марк Кулир (на заднем плане).
Фото: Al Seib / A.M.P.A.S. / Reuters

В категории «Лучший грим и прически» награду присудили команде фильма «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. На фото: визажист Надя Стейси и художник по гриму Марк Кулир (на заднем плане).

Награда за лучший костюм также досталась фильму &laquo;Бедные-несчастные&raquo; Йоргоса Лантимоса.
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Награда за лучший костюм также досталась фильму «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

Лучший короткометражный анимационный фильм&nbsp;&mdash; &laquo;Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко&raquo;. На фото: режиссер и аниматор Дэйв Маллинз и продюсер Брэд Букер.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». На фото: режиссер и аниматор Дэйв Маллинз и продюсер Брэд Букер.

Лучший короткометражный документальный фильм&nbsp;&mdash; &laquo;Последняя ремонтная мастерская&raquo; о менеджере мастерской по ремонту студенческих музыкальных инструментов. На фото: режиссеры Бен Праудфут (крайний слева) и Кристофер Бауэрс (крайний справа).
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская» о менеджере мастерской по ремонту студенческих музыкальных инструментов. На фото: режиссеры Бен Праудфут (крайний слева) и Кристофер Бауэрс (крайний справа).

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Дарья Широкова
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Кристофер Нолан

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