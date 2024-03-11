Как «Оппенгеймер» взял семь «Оскаров». Фоторепортаж
В США в 96-й раз вручили премии «Оскар». Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы стал триумфатором церемонии, победив сразу в семи номинациях. Фильмы «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Маэстро» Брэдли Купера остались без наград. Кому достались премии в фоторепортаже РБК
Главную награду — «Лучший фильм» — получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны.
В главной номинации фильм соревновался с другими девятью картинами, в том числе с «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Барби» Греты Гервиг.
Биографическая драма с Киллианом Мерфи в главной роли стала первой совместной работой Нолана со студией Universal Pictures: режиссер в 2021 году отказался от 18-летнего сотрудничества с Warner Bros. после того как студия, не предупредив создателей, объявила об одновременном релизе проектов не только в кинотеатрах, но и на стриминговых сервисах.
На фото: режиссер Кристофер Нолан и его жена, продюсер фильма «Оппенгеймер» Эмма Томас.
Кристофер Нолан также получил премию в категории «Лучший режиссер». Это его вторая номинация на «Оскар» и первая победа. В 2018 году Нолан претендовал на приз за картину «Дюнкерк», однако тогда он ушел к Гильермо дель Торо за «Форму воды».
Награду в категории «Лучшая мужская роль» получил Киллиан Мерфи за главную роль в фильме «Оппенгеймер». Ранее актер удостоился премии BAFTA и «Золотой глобус». Это первый «Оскар» в карьере Мерфи.
Лучшая женская роль — у Эммы Стоун за работу в фильме «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. На «Оскар» в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Аннетт Бенинг за картину «Дайана Найэд», Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).
Таким образом, Эмма Стоун стала двукратной лауреаткой «Оскара». Первый она получила в 2017 году за главную роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.
Лучшим актером второго плана стал Роберт Дауни-младший. Он сыграл государственного служащего Льюиса Штрауса в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. Последний раз Дауни-младшего выдвигали на «Оскар» в далеком 2009 году и тоже за роль второго плана — в комедийном боевике «Солдаты неудачи».
Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в драме о закрытой школе для мальчиков «Оставленные». За эту роль Рэндольф ранее получила премию Гильдии актеров, BAFTA и «Золотой глобус».
На эту награду также претендовали Эмили Блант («Оппенгеймер»), Америка Феррера («Барби»), Джоди Фостер («Дайана Найэд») и Дэниел Брукс («Цвет пурпурный»).
Статуэтку за лучшую операторскую работу получил Хойте Ван Хойтема, работавший над фильмом «Оппенгеймер».
Награда за лучший сценарий ушла сценаристам фильма «Анатомия падения» — Артуру Харари и Жюстин Триет. Картина о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа, изначально была номинирована в пяти номинациях, включая все основные, кроме «Лучшей мужской роли».
Лучший адаптированный сценарий — фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона по мотивам романа Персиваля Эверетта «Erasure» 2001 года. На фото (справа налево): режиссер Корд Джефферсон и актриса Мелисса Маккарти.
Драма об Освенциме «Зона интересов» британского режиссера Джонатана Глейзера стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина также получила статуэтку за лучший звук.
На фото: продюсеры Киёфуми Накадзима и Кеничи Йода с наградами за мультфильм «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки.
Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Картина ознаменовала возвращение Миядзаки, который в 2013 году объявил, что уходит на пенсию.
На фото (слева направо): продюсер Рэйни Аронсон-Рат, режиссер Мстислав Чернов и продюсеры Мишель Мизнер, Дерл МакКрудден.
Фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова завоевал премию «Оскар» как лучшее документальное кино. Это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.
Фильм рассказывает о первых днях конфликта России и Украины в феврале и марте 2022 года, которые Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко провели в Мариуполе. Мировая премьера картины состоялась в январе 2023-го на кинофестивале Sundance в США, фильм получил приз зрительских симпатий.
Лучший оригинальный саундтрек — шведский композитор Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»).
Фильм «Барби» Греты Гервиг, претендовавший на награды в семи номинациях, получил одну статуэтку — «Лучшая песня к фильму». Ею стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш. Ранее песня была удостоена «Грэмми». На фото: Билли Айлиш вместе с братом, композитором Финнеасом О’Коннелл.
Лучшие визуальные эффекты — боевик «Годзилла: Минус один». На фото слева направо — команда, отвечавшая за эффекты и анимацию: Тацудзи Нодзима, Такаси Ямазаки, Киёко Сибуя и Макаси Такахаши.
Фильм «Оппенгеймер» также получил награду за лучший монтаж. В центре фото: киномонтажер Дженнифер Лэйм со статуэткой.
Лучший звук — фильм «Зона интересов». На фото: звукорежиссеры Тарн Уиллерс и Джонни Берн.
В категории «Лучший грим и прически» награду присудили команде фильма «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. На фото: визажист Надя Стейси и художник по гриму Марк Кулир (на заднем плане).
Награда за лучший костюм также досталась фильму «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». На фото: режиссер и аниматор Дэйв Маллинз и продюсер Брэд Букер.
Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская» о менеджере мастерской по ремонту студенческих музыкальных инструментов. На фото: режиссеры Бен Праудфут (крайний слева) и Кристофер Бауэрс (крайний справа).
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