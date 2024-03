Как «Оппенгеймер» взял семь «Оскаров». Фоторепортаж

Фильм «Барби» Греты Гервиг, претендовавший на награды в семи номинациях, получил одну статуэтку — «Лучшая песня к фильму». Ею стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш. Ранее песня была удостоена «Грэмми». На фото: Билли Айлиш вместе с братом, композитором Финнеасом О’Коннелл.