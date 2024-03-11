«Оскар» как лучший документальный фильм получил «20 дней в Мариуполе»
Фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова завоевал премию «Оскар» как лучшее документальное кино. Эт первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.
В борьбе за статуэтку лента обошла картины «Боби Уайн: Президент народа» (Моузес Бвайо, Кристофер Шарп), «Вечная память» (Мэйти Альберди), «Четыре дочери» (Каутер Бен Ханья) и
«Убить тигра» (Ниша Пахуджа).
Фильм рассказывает о первых днях полномасштабного конфликта России и Украины в феврале и марте 2022 года, которые Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко провели в Мариуполе. Мировая премьера картины состоялась в январе 2023 года на кинофестивале Sundance в США, фильм получил Приз зрительских симпатий.
«20 дней в Мариуполе» стал самым кассовым документальным фильмом на Украине, собрав за первый уикенд проката более 500 тыс. гривен (более $13 тыс.), сообщала компания «Артхаус Трафик». В феврале картина победила в номинации «Лучший документальный фильм» премии британской киноакадемии BAFTA и получила приз Гильдии режиссеров Америки.
96-я церемония вручения премии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, ведущим в четвертый раз стал американский телеведущий Джимми Киммел. РБК Life ведет текстовую трансляцию.
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