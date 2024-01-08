Кто получил «Золотой глобус» в 2024 году. Фотогалерея

Лучшим анимационным фильмом признали последнюю работу Хаяо Миядзаки — «Мальчик и птица». У 83-летнего японского режиссера уже был «Оскар» (за «Унесенных призраками» в 2003 году), но «Золотой глобус» для него первый (он уже номинировался на эту премию в 2013 году за «Ветер крепчает», но не стал тогда лауреатом). Также это первый «Золотой глобус» за анимационный фильм, созданный не на английском языке. Ни Миядзаки, ни представители основанной им студии Ghibli на церемонии вручения не присутствовали