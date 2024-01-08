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Кто получил «Золотой глобус» в 2024 году. Фотогалерея

Появились фото победителей премии «Золотой глобус» 2024 года

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Всего он взял пять наград. Кто еще стал обладателем 81-й премии «Золотой глобус» — в фотогалерее РБК
Фильм, посвященный &laquo;отцу атомной бомбы&raquo;, американскому ученому Роберту Оппенгеймеру, взял пять &laquo;глобусов&raquo;&nbsp;&mdash; рекорд церемонии этого года&nbsp;&mdash; включая номинации &laquo;Лучший драматический фильм&raquo;, &laquo;Лучший оригинальный саундтрек&raquo; и мужские актерские номинации. Кристофер Нолан отмечен за лучшую режиссуру. На фото&nbsp;&mdash; Нолан и его жена, продюсер фильма Эмма Томас
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фильм, посвященный «отцу атомной бомбы», американскому ученому Роберту Оппенгеймеру, взял пять «глобусов» — рекорд церемонии этого года — включая номинации «Лучший драматический фильм», «Лучший оригинальный саундтрек» и мужские актерские номинации. Кристофер Нолан отмечен за лучшую режиссуру. На фото — Нолан и его жена, продюсер фильма Эмма Томас

В номинации &laquo;Лучший мюзикл или комедия&raquo; награду получил фильм Йоргоса Лантимоса &laquo;Бедные-несчастные&raquo;. Эмма Стоун взяла &laquo;Золотой глобус&raquo; за главную роль в этом фильме. На фото слева направо: Йоргос Лантимос и актеры Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юссеф
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В номинации «Лучший мюзикл или комедия» награду получил фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Эмма Стоун взяла «Золотой глобус» за главную роль в этом фильме. На фото слева направо: Йоргос Лантимос и актеры Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юссеф

Обладатели наград за лучшие мужские роли. Киллиан Мерфи (слева), сыгравший у Нолана Роберта Оппенгеймера, получил премию за главную драматическую роль. Роберт Дауни-мл., сыгравший в этом&nbsp;же фильме экс-министра торговли и главу Комиссии по атомной энергии США Льюиса Штраусса, награжден за роль второго плана
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Обладатели наград за лучшие мужские роли. Киллиан Мерфи (слева), сыгравший у Нолана Роберта Оппенгеймера, получил премию за главную драматическую роль. Роберт Дауни-мл., сыгравший в этом же фильме экс-министра торговли и главу Комиссии по атомной энергии США Льюиса Штраусса, награжден за роль второго плана

Награду за лучшую драматическую женскую роль вручили Лили Гладстон&nbsp;&mdash; она сыграла в фильме Мартина Скорсезе &laquo;Убийцы цветочной луны&raquo;, рассказывающем об убийствах индейцев племени осейджи в начале XX века
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Награду за лучшую драматическую женскую роль вручили Лили Гладстон — она сыграла в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», рассказывающем об убийствах индейцев племени осейджи в начале XX века

Лучшим фильмом на иностранном языке признали французскую &laquo;Анатомию падения&raquo; о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа. Также лента получила награду за лучший сценарий. На фото&nbsp;&mdash; автор сценария и режиссер фильма Жюстин Трие
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучшим фильмом на иностранном языке признали французскую «Анатомию падения» о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа. Также лента получила награду за лучший сценарий. На фото — автор сценария и режиссер фильма Жюстин Трие

Награду за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле получил Пол Джаматти за работу в фильме Александра Пейна о закрытой школе для мальчиков &laquo;Оставленные&raquo;
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Награду за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле получил Пол Джаматти за работу в фильме Александра Пейна о закрытой школе для мальчиков «Оставленные»

Давайн Джой Рэндольф&nbsp;&mdash; лучшая актриса второго плана за роль в &laquo;Оставленных&raquo;
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Давайн Джой Рэндольф — лучшая актриса второго плана за роль в «Оставленных»

FINNEAS (Финнеас О&#39;Коннелл) и Билли Айлиш получили награду за лучшую песню к фильму &laquo;Барби&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;What Was I Made For?&raquo;. Фильм &laquo;Барби&raquo; также стал победителем в новой номинации&nbsp;&mdash; &laquo;Лучшее кинематографическое/прокатное достижение&raquo;. Лента заработала в мировом прокате $1,44 млрд и стала самой кассовой в 2023 году. Среди соперников в этой номинации были &laquo;Оппенгеймер&raquo; ($952 млн), очередная &laquo;Миссия невыполнима&raquo; ($567,5 млн), четвертый &laquo;Джон Уик&raquo; ($440,1 млн) и третья часть &laquo;Стражей галактики&raquo; ($845,6 млн)
Фото: Amy Sussman / Getty Images

FINNEAS (Финнеас О'Коннелл) и Билли Айлиш получили награду за лучшую песню к фильму «Барби» — «What Was I Made For?».

Фильм «Барби» также стал победителем в новой номинации — «Лучшее кинематографическое/прокатное достижение». Лента заработала в мировом прокате $1,44 млрд и стала самой кассовой в 2023 году. Среди соперников в этой номинации были «Оппенгеймер» ($952 млн), очередная «Миссия невыполнима» ($567,5 млн), четвертый «Джон Уик» ($440,1 млн) и третья часть «Стражей галактики» ($845,6 млн)

Лучшим анимационным фильмом признали последнюю работу Хаяо Миядзаки&nbsp;&mdash; &laquo;Мальчик и птица&raquo;. У 83-летнего японского режиссера уже был &laquo;Оскар&raquo; (за &laquo;Унесенных призраками&raquo; в 2003 году), но &laquo;Золотой глобус&raquo; для него первый (он уже номинировался на эту премию в 2013 году за &laquo;Ветер крепчает&raquo;, но не стал тогда лауреатом). Также это первый &laquo;Золотой глобус&raquo; за анимационный фильм, созданный не на английском языке. Ни Миядзаки, ни представители основанной им студии Ghibli на церемонии вручения не присутствовали
Фото: Studio Ghibli

Лучшим анимационным фильмом признали последнюю работу Хаяо Миядзаки — «Мальчик и птица». У 83-летнего японского режиссера уже был «Оскар» (за «Унесенных призраками» в 2003 году), но «Золотой глобус» для него первый (он уже номинировался на эту премию в 2013 году за «Ветер крепчает», но не стал тогда лауреатом). Также это первый «Золотой глобус» за анимационный фильм, созданный не на английском языке. Ни Миядзаки, ни представители основанной им студии Ghibli на церемонии вручения не присутствовали

В телевизионных номинациях больше всего наград взял сериал HBO &laquo;Наследники&raquo; о семье медиамагната&nbsp;&mdash; четыре &laquo;Золотых глобуса&raquo;, включая звание лучшего драматического сериала и три актерские премии. На фото слева направо: Мэттью Макфедиен (лучшая мужская роль второго плана на ТВ), Сара Снук (лучшая женская роль в драматическом сериале) и Киран Калкин (лучшая мужская роль в драматическом сериале)
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В телевизионных номинациях больше всего наград взял сериал HBO «Наследники» о семье медиамагната — четыре «Золотых глобуса», включая звание лучшего драматического сериала и три актерские премии. На фото слева направо: Мэттью Макфедиен (лучшая мужская роль второго плана на ТВ), Сара Снук (лучшая женская роль в драматическом сериале) и Киран Калкин (лучшая мужская роль в драматическом сериале)

Лучшая актриса второго плана в телесериале&nbsp;&mdash; Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в &laquo;Короне&raquo; от Netflix
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Лучшая актриса второго плана в телесериале — Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в «Короне» от Netflix

&laquo;Медведь&raquo; от Hulu, рассказывающий о молодом шеф-поваре, пытающемся спасти семейную закусочную, взял три награды. В том числе он признан лучшим сериалом в категории &laquo;мюзикл или комедия&raquo;. На фото&nbsp;&mdash; обладатели премий за лучшие актерские работы в телевизионной комедии&nbsp;&mdash; Джереми Аллен Уайт и Айо Эдебири
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Медведь» от Hulu, рассказывающий о молодом шеф-поваре, пытающемся спасти семейную закусочную, взял три награды. В том числе он признан лучшим сериалом в категории «мюзикл или комедия». На фото — обладатели премий за лучшие актерские работы в телевизионной комедии — Джереми Аллен Уайт и Айо Эдебири

Также три премии взял мини-сериал &laquo;Грызня&raquo; от Netflix&nbsp;&mdash; он признан лучшим телефильмом или мини-сериалом, также были отмечены исполнители главных ролей (на фото): Стивен Ян и Али Вонг
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Также три премии взял мини-сериал «Грызня» от Netflix — он признан лучшим телефильмом или мини-сериалом, также были отмечены исполнители главных ролей (на фото): Стивен Ян и Али Вонг

Еще одна новая номинация в этом году&nbsp;&mdash; &laquo;Лучшее вступление в жанре стендап-комедии на телевидении&raquo;. Награду присудили британскому комику и режиссеру Рики Джервейсу за его &laquo;Армагеддон&raquo;. Сам Джервейс на церемонию вручения не пришел.
Фото: Netflix

Еще одна новая номинация в этом году — «Лучшее вступление в жанре стендап-комедии на телевидении». Награду присудили британскому комику и режиссеру Рики Джервейсу за его «Армагеддон». Сам Джервейс на церемонию вручения не пришел.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Золотой глобус Оппенгеймер Барби
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