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Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2024 году. Инфографика

Лидером по числу номинаций на «Оскар» стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», он выдвинут в 13 категориях. Какие еще ленты претендуют на большое число наград в 2024 году — в инфографике РБК

Абсолютный лидер по числу номинаций на «Оскар» в 2024 году — байопик Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об «отце атомной бомбы». Он претендует на награды в 13 категориях, но для «большой пятерки» (лучшие фильм, режиссура, мужская и женская роли и сценарий — оригинальный или адаптированный) ему не хватило номинации «Лучшая женская роль».

Следом идет абсурдистский фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями, включая все основные, кроме категории «Лучшая мужская роль».

На третьем месте «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе об убийствах индейцев племени осейджей в начале XX века. Из основных наград лента претендует на «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую женскую роль». Лили Гладстоун уже получила «Золотой глобус» за главную роль и стала первой коренной американкой, выдвинутой на «Оскар» в этой номинации.

Кто получил «Золотой глобус» в 2024 году. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Барби» Греты Гервиг, которая в прошлом году соревновалась с «Оппенгеймером» в прокате, выдвинута в семи номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». В категории «Лучшая песня» картина представлена дважды: с композициями What Was I Made For Билли Айлиш и I'm Just Ken в исполнении Райана Гослинга.

На звание лучшего фильма также претендуют:

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  • «Анатомия падения» (французский фильм о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа, собрал пять номинаций, включая все основные, кроме «Лучшей мужской роли»);
  • «Зона интересов» (драма об Освенциме также заявлена в пяти номинациях, в том числе за лучшие режиссуру и сценарий);
  • «Американское чтиво» (также пять номинаций, в том числе «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль»);
  • «Оставленные» (драмеди о закрытой школе для мальчиков заявлена в пяти категориях, включая сценарий и лучшую мужскую роль — за нее Пол Джаматти уже получил «Золотой глобус»);
  • «Маэстро» (байопик о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне в исполнении Брэдли Купера набрал семь номинаций);
  • «Прошлые жизни» (кроме номинации на звание лучшего фильма мелодрама претендует на премию за лучший оригинальный сценарий).

Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024». Присматриваемся к ним ближе
Life
Фото:Kevin Winter / Getty Images, Apple Studios, Warner Bros., Universal Pictures, Netflix

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