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Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню из «Барби»

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» за лучшую песню года
Главные награды «Грэмми», помимо Билли Айлиш, получили Виктория Моне, которую признали лучшей новой исполнительницей, и Майли Сайрус за песню Flowers. Статуэтку за альбом года завоевала Тейлор Свифт
Билли Айлиш
Билли Айлиш (Фото: David Swanson / Reuters)

Американская певица Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» в категории «Песня года» за композицию What Was I Made For? , ставшую саундтреком к фильму «Барби» Греты Гервиг. В январе сингл выиграл «Золотой Глобус» в номинации «Лучшая оригинальная песня».

66-я церемония вручения музыкальных наград прошла в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena. Айлиш обошла таких номинантов, как Тейлор Свифт (Anti-Hero), Лана Дель Рей (A&W), Майли Сайрус (Flowers), Дуа Липа (Dance The Night, также звучавшая в «Барби») и других.

«Песня года» — одна из наиболее престижных номинаций «Грэмми», которые формально называются «Большая четверка». В нее также входят «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года».

Рэпера Killer Mike задержали на церемонии вручения премии «Грэмми»
Общество
Рэпер Killer Mike

Лучшим новым исполнителем, по версии «Грэмми», стала соул-певица и автор песен Виктория Моне. Вместе с ней за награду боролись певицы Грейси Абрамс и Ice Spice (Айси Гастон), музыкант Джейсон Брэдли ДеФорд, известный под псевдонимом Jelly Roll, группа The War and Treaty и другие. Лучшим альбомом признали Midnights Тейлор Свифт, а лучшей записью — Flowers Майли Сайрус.

Midnights также одержал победу в номинации «Лучший альбом в стиле популярной музыки». На церемонии вручения Свифт объявила, что в апреле выйдет ее новый альбом The Tortured Poets Department. Певица стала 14-кратным лауреатом «Грэмми».

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На церемонии не обошлось без происшествий: полицейские задержали рэпера Майкла Сантьяго Рендера, наиболее известного под псевдонимом Killer Mike. Это произошло после того, как певец получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers. Причину задержания не уточнили, но, по данным источника The Hollywood Reporter, «это пустяки» и исполнитель может быть освобожден позже вечером.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Грэмми» музыкальная премия награда Лос-Анджелес Тейлор Свифт
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