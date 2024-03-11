Актер Джон Сина вышел голым на сцену премии «Оскар»
Американский актер Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар», трансляцию вел телеканал ABC News на YouTube.
Ведущий церемонии Джимми Киммел «размышлял об одном из самых диковинных моментов в истории вручения «Оскара». Он вспомнил, что фотограф Роберт Опель пробежался голым по сцене в 1974 году, во время 46-й церемонии вручения «Оскара». Опель выдал себя за журналиста, чтобы попасть на сцену, и пока ведущий Дэвид Нивен представлял победительницу Элизабет Тейлор, фотограф, показывая пальцами знак мира, промчался за его спиной обнаженным. После этого ведущий повернулся к публике и пошутил: «Это почти должно было однажды случиться».
По задумке ведущих церемонии, Сина должен был повторить инцидент, но он, в отличие от Опеля, сделал вид, что совершенно не готов к тому, чтобы пройтись голышом. Киммелу пришлось его «уговаривать». До микрофона актер шел, прикрыв низ живота карточкой, на которой написано имя победителя в номинации «Лучшие костюмы». Награда досталась фильму «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.
96-я церемония вручения премии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, ведущим в четвертый раз стал американский телеведущий Джимми Киммел. РБК Life вел текстовую трансляцию.
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