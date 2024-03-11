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Премия «Оскар» ,  
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Актер Джон Сина вышел голым на сцену премии «Оскар»

Американский актер Джон Сина вышел полностью голым на премию «Оскар»
Сюжет
Премия «Оскар»
Фото: Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский актер Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар», трансляцию вел телеканал ABC News на YouTube.

Ведущий церемонии Джимми Киммел «размышлял об одном из самых диковинных моментов в истории вручения «Оскара». Он вспомнил, что фотограф Роберт Опель пробежался голым по сцене в 1974 году, во время 46-й церемонии вручения «Оскара». Опель выдал себя за журналиста, чтобы попасть на сцену, и пока ведущий Дэвид Нивен представлял победительницу Элизабет Тейлор, фотограф, показывая пальцами знак мира, промчался за его спиной обнаженным. После этого ведущий повернулся к публике и пошутил: «Это почти должно было однажды случиться».

По задумке ведущих церемонии, Сина должен был повторить инцидент, но он, в отличие от Опеля, сделал вид, что совершенно не готов к тому, чтобы пройтись голышом. Киммелу пришлось его «уговаривать». До микрофона актер шел, прикрыв низ живота карточкой, на которой написано имя победителя в номинации «Лучшие костюмы». Награда досталась фильму «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

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96-я церемония вручения премии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, ведущим в четвертый раз стал американский телеведущий Джимми Киммел. РБК Life вел текстовую трансляцию.

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