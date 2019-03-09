В Венесуэле за 3 месяца из-за отключений света погибли 79 человек

В Венесуэле за 3 месяца из-за отключений света погибли 79 человек

Из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек. Об этом сообщил в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес.

«Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством скончались 79 человек», — говорится в сообщении.

По словам депутата, еще как минимум два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг.

В четверг вечером 21 из 23 штатов Венесуэлы остался без энергоснабжения. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. El Comercio отмечало, что перебои также произошли в работе телефонных сетей и интернета. Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) назвала это саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдеп США отверг эти обвинения. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что отключение электроэнергии свидетельствует о «неэффективности узурпатора».