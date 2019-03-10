Мадуро заявил о новой кибератаке на энергообъект Венесуэлы

Один из энергетических объектов Венесуэлы подвергся кибератаке, из-за чего власти не смогли восстановить прерванное энергоснабжение. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро, выступая на митинге перед сторонниками в Каракасе, сообщает El Comercio.

По словам Мадуро, 9 марта электроснабжение восстановили почти на 70% территории Венесуэлы. «Однако в полдень была совершена еще одна кибератака на объект, который до этого работал отлично», — заявил он и добавил, что таким образом был прерван весь достигнутый ранее прогресс.

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 марта: без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов. В Каракасе перестало работать метро, перебои также затронули работу телефонных сетей и интернета. По данным El Nacional, электроснабжение в отдельных районах столицы восстановили на следующий день.

Причиной сбоя стал «саботаж» на гидроэлектростанции «Эль-Гури», заявили в Национальной корпорации по электроэнергии страны. Как ранее утверждал Мадуро, вина в случившемся лежит на «американском империализме».