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В Сети появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией

Турция перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Об этом сообщило агентство Anadolu, опубликовав видеоролик с колонной военной техники. Соответствующее видео показало и агентство Ruptly.

Видео: Ruptly

На кадрах видно передвижение бронеавтомобилей разного типа, армейских грузовиков и другой военной техники. Их провожают турецкие граждане, которые держат в руках флаги Турции.

По данным Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 единиц техники. Как подчеркнуло агентство, бронетехника въехала в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который расположен неподалеку от границы с Сирией.

Накануне, 8 октября, парламент Турции продлил мандат на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака до октября 2020 года.

Ранее Анкара заявила о готовности к новой военной операции на территории Сирии. Целями военных действий турецкие власти назвали организацию зону безопасности у турецкой границы и уничтожение курдских формирований, включая участников группировки SDF («Демократические силы Сирии»), которую Турция считает террористической. Представитель SDF Мустафа Бали пообещал Анкаре «тотальную войну по всей границе».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не намерен прекращать поддержку курдов в регионе, и предупредил Турцию о рисках начала военных действий.

Теги: Сирия, Турция, граница, военная техника, видео
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