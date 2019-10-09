В Сети появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией

В Сети появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией

Турция перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Об этом сообщило агентство Anadolu, опубликовав видеоролик с колонной военной техники. Соответствующее видео показало и агентство Ruptly.

Видео: Ruptly

На кадрах видно передвижение бронеавтомобилей разного типа, армейских грузовиков и другой военной техники. Их провожают турецкие граждане, которые держат в руках флаги Турции.

По данным Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 единиц техники. Как подчеркнуло агентство, бронетехника въехала в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который расположен неподалеку от границы с Сирией.

Накануне, 8 октября, парламент Турции продлил мандат на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака до октября 2020 года.