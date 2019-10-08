Парламент Турции продлил мандат на военные операции на территории Сирии

Меджлис Турции продлил мандат на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака, говорится в сообщении пресс-службы Великого национального собрания страны. Как уточняет Daily Sabah, продолжать действовать на территории сопредельных стран турецкая армия сможет до октября 2020 года.

В Турции санкция парламента необходима для действий армии за рубежом. Предыдущее разрешение истекало в октябре этого года.

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что решение было принято большинством депутатов и показало, что «Турция может быть единой в решении фундаментальных вопросов».

Продление мандата на действия армии за границей произошло на фоне заявлений Анкары о готовности к новой военной операции на территории Сирии с целью установления зоны безопасности у турецкой границы. Целью этой операции называются курдские формирования, в том числе SDF, которые официальная Анкара считает террористическими.