Миллер счел попадание под санкции подтверждением верности его действий

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал свое попадание в санкционный список Минфина США «долгожданным событием». Его комментарий приводит телеканал НТВ.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — сказал Миллер.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что попадание Миллера в список не окажет существенного влияния на бизнес «Газпрома». Миллер давно не был в США и не собирался приезжать на Мировой газовый конгресс в Вашингтоне, также нет информации о владении им активами в США. «Соединенные Штаты поэтапно подводят под разные виды санкций различные зависимые от «Газпрома» структуры, что не мешает компании привлекать западные инвестиции в проекты. Усиление санкций уже привело к тому, что «Газпром» минимизировал трансакции по долгам в долларах, переходя на расчеты в евро и других валютах, включая юани», — сказал Гривач.

При этом эксперт отметил, что американским компаниям будет сложнее взаимодействовать с «Газпромом» и Миллером — они будут присылать на встречи европейцев. Однако это будут проблемы не «Газпрома».

Партнер FMG Group Николай Коленчук сказал РБК, что прямых рисков неисполнения контрактов у корпорации нет. «Без альтернативы поставщика топлива в ЕС вынуждены закрыть глаза на наличие в корпорации санкционных руководителей. Тем более, что наличие санкций против персоналий вряд ли можно считать форс-мажорными обстоятельствами и не исполнять контракт», — сказал он.

«Газпром уже давно и пока удачно справляется с юридическими и корпоративными рисками из-за санкций, и в ближайшей перспективе корпоративная структура корпорации не изменится. Но элементы шантажа по предоставлению скидки на газ как элемента переговоров можно ожидать вполне», — добавил Коленчук.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало список физических лиц и компаний, против которых ввело санкции. Под ограничения попали 26 человек, среди которых, помимо Миллера, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и другие. Под санкциями оказались «Русал», «Рособоронэкспорт», «Базовый элемент», En+, «Ренова», группа ГАЗ и другие компании.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин объяснил, что попавшие в санкционный список олигархи теперь не будут «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства». По его словам, в настоящее время они получают прибыль от «множества скверных поступков» властей России.