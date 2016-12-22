Патрушев прокомментировал включение в санкционный список США

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал включение в новый санкционный список США, сообщает корреспондент РБК.

«То, что включили меня, узнал от вас. Я уже и в других списках существую, тем не менее мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что занимаемся эффективно», — сказал он журналистам в Кремле.

На вопрос, как новые ограничения отразятся на попавших в санкционный список компаниях, Патрушев ответил: «Я от вас узнал об этих санкциях, поэтому не думал, не анализировал. Надо знать, в чем на них отразится, но думаю, что они найдут вариант как компенсировать», — заявил Патрушев. «Такие возможности есть. У нас есть очень хороший потенциал экономически сотрудничать с другими странами», — добавил он.

Патрушев отметил, что компании «должны, в первую очередь, подумать сами, в зависимости от того, как бизнес развит, на каком уровне и где бизнес еще есть».

Ранее 6 апреля США опубликовали новый санкционный список, в который попали 26 физлиц из России и более 10 компаний.