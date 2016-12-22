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Володин предложил поддержать попавших под санкции бизнесменов
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Володин предложил поддержать попавших под санкции бизнесменов
Новые санкции США, 00:19
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Володин предложил поддержать попавших под санкции бизнесменов

Российских бизнесменов, против которых были введены последние санкции США, нужно поддержать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

«Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны», — сказал он.

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Спикер Госдумы подчеркнул, что данные санкции подтверждают желание США ослабить Россию и ее экономику. Он заверил, что предыдущие санкции уже преодолены, а борьба с последсвиями новых вскоре начнется.

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Власти США 6 апреля опубликовали новый список физических лиц. против которых начали действовать санкции. Это 26 человек, включая председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаску, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других. Под санкции попали «Русал», «Рособоронэкспорт», «Базовый элемент», En+, «Ренова», группа ГАЗ и другие компании. В Минфине США объяснили, что попавшие в список бизнесмены и чиновники отныне не будут «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», получая от них также и прибыль.

 

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