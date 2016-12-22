Глава Роскомнадзора счел санкции против него оценкой работы ведомства

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что внесение его в санкционный список США является оценкой Вашингтоном работы возглавляемого им ведомства. Об этом он сказал РБК.

«Воспринимаю [свое попадание в санкционный список] как высокую оценку работы Роскомнадзора», — сказал он.

Минфин США 6 апреля опубликовал список, в котором значатся свыше десятка российских компаний и 26 россиян, в том числе Александр Жаров. Под санкции, в частности, попали бизнесмен Олег Дерипаска, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, глава ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа ГАЗ и другие.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Москва «продолжает оккупировать Крым и провоцировать насилие на востоке Украины, снабжать режим [сирийского президента Башара] Асада, бомбящий собственных граждан, сырьем и оружием». Кроме того, по словам главы ведомства, российские власти пытаются «подорвать демократические государства Запада и осуществляют злонамеренные действия в киберпространстве». Мнучин подчеркнул, что после введения новых санкций российские олигархи и элиты, получающие прибыль от «действий этой бесчестной системы», больше не будут «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».​

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказал мнение, что введение новых санкций является свидетельством «непродуктивной» позиции Вашингтона. ​«Могу лишь поддержать позицию МИДа и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий», — говорил он.