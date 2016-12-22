Глава Роскомнадзора счел санкции против него оценкой работы ведомства

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что внесение его в санкционный список США является оценкой Вашингтоном работы возглавляемого им ведомства. Об этом он сказал РБК.
«Воспринимаю [свое попадание в санкционный список] как высокую оценку работы Роскомнадзора», — сказал он.
Минфин США 6 апреля опубликовал список, в котором значатся свыше десятка российских компаний и 26 россиян, в том числе Александр Жаров. Под санкции, в частности, попали бизнесмен Олег Дерипаска, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, глава ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа ГАЗ и другие.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Москва «продолжает оккупировать Крым и провоцировать насилие на востоке Украины, снабжать режим [сирийского президента Башара] Асада, бомбящий собственных граждан, сырьем и оружием». Кроме того, по словам главы ведомства, российские власти пытаются «подорвать демократические государства Запада и осуществляют злонамеренные действия в киберпространстве». Мнучин подчеркнул, что после введения новых санкций российские олигархи и элиты, получающие прибыль от «действий этой бесчестной системы», больше не будут «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказал мнение, что введение новых санкций является свидетельством «непродуктивной» позиции Вашингтона. «Могу лишь поддержать позицию МИДа и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий», — говорил он.